Les jeux Botany Manor et Poison Retro Set sont gratuits pendant une semaine

Pendant une semaine, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Botany Manor et Poison Retro Set que vous pouvez télécharger respectivement ici et là.

Pendant une semaine, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Botany Manor et Poison Retro Set que vous pouvez télécharger respectivement ici et .

Botany Manor

Botany Manor est un jeu d’énigmes à la première personne qui prend place dans un manoir anglais de l’époque victorienne. Nous sommes en 1890 et vous incarnez la botaniste Arabella Greene, qui travaille sur son livre de recherche botanique intitulé « Flore oubliée ». Explorez tous les recoins d’un manoir historique anglais pour trouver comment faire pousser des graines de plantes rares.

Poison Retro Set

Fais un bond dans le passé et avance au combat avec Poison Retro Set, inspiré par la Saison Arcade électrisante.
Cette collection est un hommage parfait au monde néon des jeux rétro, mêlant charme classique et létalité futuriste. Chaque arme de ce set a été minutieusement rééquilibrée et inflige désormais des dégâts de poison supplémentaires, transformant chaque affrontement en un jeu de survie mortel.

