Vu la situation actuelle, Nintendo pourrait augmenter le prix de la Nintendo Switch 2

Selon le cabinet d’études Niko Partners, la Nintendo Switch 2 pourrait subir prochainement une importante hausse de prix.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Selon le cabinet d’études Niko Partners, la Nintendo Switch 2 pourrait subir prochainement une importante hausse de prix. Cette future augmentation pourrait être liée aux taxes douanières américaines qui ne cessent de faire du yoyo, mais aussi à l’augmentation du coût de la mémoire et même des accessoires.

Il faut savoir que  le mois dernier Nintendo a du faire face coup sur coup à une augmentation d’environ 41% du prix de la mémoire LPDDR5X qui équipe la console et d’une hausse d’environ 8% du coût de la NAND Flash. 

Dans ces conditions, à terme Nintendo n’aura pas d’autre choix que de répercuter ces hausses de prix successives…

D’après Nikon Partners, Nintendo pourrait augmenter subtilement le prix de sa machine tout simplement en arrêtant de commercialiser le modèle nu et en ne laissant sur le marché que des bundlescomprenant la console + un jeu).

Actuellement, la Nintendo Switch 2 seule se négocie en France à à 419€ tandis que le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World vaut 454,90€. Si Nintendo arrête vraiment de vendre sa console seule, il faudra ddonc débourser au minimum 554,90€ (voire plus) pour se procurer une Nintendo Switch 2

Source TechPowerUp

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

