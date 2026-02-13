En ce moment, sur l’Epic Games Store vous pouvez télécharger gratuitement The Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Le jeu est offert jusqu’à jeudi prochain, c’est à dire le 19/02/2026.

Twin Lakes est une ville maudite. Enfin, moins maudite que « hantée par les démons », mais plus maudite que « on y perd toujours ses clés » ou « on y marche souvent dans les flaques ». Disons qu’elle est à peu près au milieu de l’échelle des malédictions. Assez maudite pour que cela représente une nuisance, et assez maudite pour que quelqu’un doive s’en occuper…