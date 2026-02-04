La Nintendo Switch s’est vendue à plus de 155 millions d’exemplaires

Les derniers résultats financiers de Nintendo révèlent que la Nintendo Switch 1 est désormais la console Nintendo qui s’est le plus vendue au monde.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Les derniers résultats financiers de Nintendo révèlent que la Nintendo Switch 1 est désormais la console Nintendo qui s’est le plus vendue au monde. Avec 155,37 millions d’unités vendues, elle dépasse désormais largement la Nintendo DS qui s’est écoulée pour sa part à 154,02 millions d’exemplaires.

A noter que le chiffre de 155,37 millions comprend les trois déclinaisons de la machine : la Nintendo Switch standard, le modèle Lite et bien sûr la version OLED. La Nintendo Swtich 2, qui est une nouvelle génération de console, n’est pas prise en compte dans ces statistiques. La Switch 2 s’est vendue pour sa part à 17,37 millions  d’exemplaires depuis sa sortie d’après Nintendo.

La Nintendo Switch s'est vendue à 155 millions d'exemplaires

La Nintendo Switch est donc un énorme succès pour Big N. Les chiffres parlent d’eux mêmes. D’ailleurs, non contente d’exploser le nombre de consoles vendues, la Switch bat aussi le record de jeux écoulés depuis sa sortie. En effet, elle comptabilise à elle seule 1,5 milliard de jeux vendus alors que la Nintendo DS stagnait à moins d’un milliard.

Fort de ce succès, Nintendo ne compte pas arrêter la commercialisation de sa « vieille console » au profite de la Nintendo Swich 2. Les deux machines continueront d’être commercialisées côte à côte. L’une sera destinée au marché de l’entrée de gamme alors que l’autre visera le haut de gamme.

Après avoir battu le record de la Nintendo DS, Nintendo a désormais en ligne de mire la console PS2 de Sony qui domine le podium des consoles les plus vendues au monde avec ses 160 millions d’unités vendues.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20487 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Google Chrome 144.0.7559.133

Sebastien

Opera One 127.0.5778.14

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour…

Sebastien

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Google Chrome 144.0.7559.133

Sebastien

Opera One 127.0.5778.14

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour…

Sebastien

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant…