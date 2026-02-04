La Nintendo Switch s'est vendue à 155 millions d'exemplaires

Les derniers résultats financiers de Nintendo révèlent que la Nintendo Switch 1 est désormais la console Nintendo qui s’est le plus vendue au monde.

Les derniers résultats financiers de Nintendo révèlent que la Nintendo Switch 1 est désormais la console Nintendo qui s’est le plus vendue au monde. Avec 155,37 millions d’unités vendues, elle dépasse désormais largement la Nintendo DS qui s’est écoulée pour sa part à 154,02 millions d’exemplaires.

A noter que le chiffre de 155,37 millions comprend les trois déclinaisons de la machine : la Nintendo Switch standard, le modèle Lite et bien sûr la version OLED. La Nintendo Swtich 2, qui est une nouvelle génération de console, n’est pas prise en compte dans ces statistiques. La Switch 2 s’est vendue pour sa part à 17,37 millions d’exemplaires depuis sa sortie d’après Nintendo.

La Nintendo Switch est donc un énorme succès pour Big N. Les chiffres parlent d’eux mêmes. D’ailleurs, non contente d’exploser le nombre de consoles vendues, la Switch bat aussi le record de jeux écoulés depuis sa sortie. En effet, elle comptabilise à elle seule 1,5 milliard de jeux vendus alors que la Nintendo DS stagnait à moins d’un milliard.

Fort de ce succès, Nintendo ne compte pas arrêter la commercialisation de sa « vieille console » au profite de la Nintendo Swich 2. Les deux machines continueront d’être commercialisées côte à côte. L’une sera destinée au marché de l’entrée de gamme alors que l’autre visera le haut de gamme.

Après avoir battu le record de la Nintendo DS, Nintendo a désormais en ligne de mire la console PS2 de Sony qui domine le podium des consoles les plus vendues au monde avec ses 160 millions d’unités vendues.