Nom de Zeus ! Un nouveau set Retour Vers Le Futur chez Lego

Si (comme moi) vous êtes fan des films Retour Vers le Futur, voilà une excellente nouvelle qui vient d’arriver ! Lego va en effet proposer un nouveau set à l’effigie de la célèbre Delorean Time Machine.

Le set Lego 77256 est un set basé sur le thème de Retour vers le Futur beaucoup plus abordable que le précédent (le set Lego 10300 dont on a déjà parlé à maintes reprises). Et pour cause il s’adresse aux enfants à partir de 9 ans et se compose de seulement 357 pièces alors que l’autre set est plutôt destiné aux adultes et comptabilisent pas moins de 1.872 pièces.

Avec sa nouvelle boîte, Lego s’adresse donc aux fans de tout âge de la mythique saga des années 80. A noter que le set 77256 fait partie de la série Speed Champions qui se compose uniquement de véhicules issus du sport automobile ou de films.

Dans ce nouveau set, la Delorean et son équipement sont moins détaillés. Plus petite, la voiture mesure seulement 17 cm de long sur 7 cm de large et mesure 10 cm de haut mais elle tout de même très ressemblante à la Time Machine. Elle inclut d’ailleurs des accessoires comme le convecteur temporel, les évents, etc.. Par contre elle ne possède pas de portes papillon comme la mythique voioiture et aucun hoverboard n’est fourni.

A noter que le véhicule peut être adapté en deux versions :

la Delorean de Retour vers le futur 1 avec la tige qui fait office de paratonnerre et la plaque d’immatriculation californienne

la Delorean de Retour vers le futur 2 avec le Mr Fusion, une plaque d'immatriculation futuriste de couleur orange et des roues basculantes pour que la voiture puissent voler.

Par contre, sachez qu’il n’est pas possible de modifier la Delorean comme dans la 3ème film puisqu’auncun accessoire n’est fourni pour cela. En effet, le set ne contient ni le circuit imprimé à fixer sur le capot de la voiture ni les roues rouges et blanches (que l’on peut voir au début de Retour vers le futur 3) ni les roues de train pour rouler sur les rails de chemin de fer (visibles à la fin du 3ème film)

La boîte Lego 77256 contient la Delorean Time Machine à assembler ainsi que des figurines de Doc et Marty. Le set sera disponible dans le commerce à partir du 1er janvier 2026 au tarif plutôt intéressant de 27,99€. A noter qu’il est d’ores et déjà possible de précommander ce novueau set.

Et toujours le set Lego 10300…

Et pour ceux que ça intéressent, le set précédent (Lego 10300) est toujours disponible. Plus complet, plus grand mais aussi plus cher, il se compose de 1.872 pièces et il est fourni avec de nombreux accessoires.