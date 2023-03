Fan de Retour Vers Le Futur ? Ce documentaire est pour vous…

Si vous êtes fan de Retour Vers Le Futur et des aventures de Doc Brown et Marty McFly, je vous recommande ce documentaire disponible gratuitement sur Youtube.

Si comme moi vous êtes fan de la saga Retour Vers Le Futur, sachez que la chaîne Arte a diffusé il y a quelques semaines un très bon documentaire consacré à la célèbre trilogie. Le documentaire s’intitule : « Retour vers le futur » : voyage dans le temps, American Dream & rock’n’roll.

Le documentaire réalisé par les journalistes Olivier Bonnard et Nathalie Amsellem est assez complet. Il retrace comment et pourquoi le film a vu le jour et ses nombeuses péripéties. Par exemple, si vous voulez savoir pourquoi ils ont remplacé la machine à voyager dans le temps d’origine (un frigo) par une Delorean DMC12, ou encore pourquoi ils ont remplacé à la dernière minute l’acteur Eric Stoltz par Michael J. Fox ce documentaire devrait vous intéresser…

Les journalistes ont retrouvé dans leurs tiroirs de vieux documents et des interviews d’époque. Et ils se sont également rendus sur place aux Etats-Unis sur les lieux même où les trois films de la saga ont été tournés pour recueillir de nouvelles informations.

Là bas, ils en profité pour rencontrer les créateurs de la trilogie comme par exemple le scénariste Bob Gale, et interviewer queques acteurs comme par exemple Léa Thompson qui joue le rôle de Lorraine Baines, la mère de Marty McFly, Donald Fullilove dans le rôle du maire « Goldie » Wilson ou encore Claudia Wells alias Jennifer Parker, la petite copine de Marty.

Bref.. le reportage vaut le coup d’oeil, surtout si vous êtes fan de Retour Vers Le Futur. En plus, c’est dispo gratuitement sur le site d’Arte ou sur youtube :

Personnellement (certains d’entre vous le savent déjà) je suis un grand fan de Retour Vers Le Futur depuis de nombreuses années. Je collectionne également des accessoires et des goodies qui ont un rapport avec la saga.

J’ai également eu la chance de monter à bord d’une Delorean Time Machine il y a quelques mois. J’avais d’ailleurs profité de cette expérience pour vous concocter une vidéo spéciale à l’occasion de l’anniversaire de Bhmag. Elle est toujours disponible ici si ça vous intéresse :

Pour l’anecdote, sachez que normalement la vidéo aurait du être mieux puisqu’une interview de son propiétaire était également prévue et je pensais retracer avec vous les débuts de Bhmag jusqu’a maintenant en face cam et non pas sous forme de diapoarma comme c’est le cas actuellement, mais malheureusement vu mon état de santé à l’époque je n’avais pas été en mesure de faire tout ce qui était prévu initialement…

Pour finir, sachez que même ma fille est fan de Retour Vers Le Futur et on avait réalisé ensemble cette petite vidéo en stop motion il y a quelques années. Une petite vidéo sans prétention qui, mine de rien, a dépassé les 12.000 vues à l’heure où je vous parle. Le début de la gloire ^^ (ou pas).