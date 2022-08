Nom de Zeus ! Bhmag voyage dans le temps en Delorean

Nom de Zeus ! Bhmag a 22 ans aujourd’hui ! C’est l’occasion de sauter dans la Delorean et de remonter le temps afin de découvrir (ou redécouvrir) l’histoire du site de ses débuts à maintenant. J’espère que ce voyage temporel vous plaira.

Cette vidéo a pour but de se remémorer et de passer en revue les différentes étapes et les différents événements qui ont eu lieu depuis les débuts de Bhmag. Evidemment, la vie du site ne se limite pas seulement à ces quelques événements mais il a bien fallu faire quelques concessions, il s’agit donc de plusieurs moments clé dans la vie du site. J’aurai pu ajouter aussi les tests de matériels ou les traductions de logiciels qui ont permis de faire connaître Bhmag au plus grand nombre, mais il fallait quand même rester succinct pour ne pas se retrouver avec une vidéo qui dure une heure.

Comme certains le savent déjà, je suis un grand fan de la saga Retour vers le futur (et même collectionneur des objets cultes de la trilogie). J’ai donc profité de l’anniversaire du site pour vous concocter cette vidéo à bord du plus mythique des véhicules à voyager dans le temps. J’avoue que c’était aussi une bonne excuse pour moi de conjuguer en même temps mes deux passions. ;)

Pour cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement Victor Deguérande de l’Univers de Doc qui m’a permis de prendre de nombreuses photos et vidéos à bord de sa Delorean Time Machine. Comme vous pouvez le voir, la voiture est une reproduction extrêmement fidèle à celle utilisée dans Retour vers le futur. Il faut dire que sa conception a été supervisée par Kevin Pike lui même. Pour ceux qui l’ignorent sachez que ce monsieur était le superviseur des effets spéciaux dans Retour vers le futur et c’est notamment lui qui est à l’origine de la voiture à voyager dans le temps telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Le monsieur a travaillé aussi sur les effets spéciaux de quelques films pas très connus du genre : Les Dents de la Mer, Star Trek, Indiana Jones et le Temple Maudit, Rencontre du troisième type, Fight Club, etc… Bref une pointure des films des années 80 – 90 comme on les aime. A cette époque, les effets spéciaux étaient réalisés de façon artisanale. C’était quasiment du « fait maison » et il n’y avait pas comme aujourd’hui cette avalanche d’effets spéciaux numériques et de CGI plus ou moins réussis (souvent moins que plus d’ailleurs).

Du coup, pour en revenir à la voiture : elle est fidèle dans les moindres détails à celle du film et ce fut un plaisir de monter à bord et de préparer cette vidéo.