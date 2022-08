Rumeurs à propos d’un éventuel SSD Samsung 990 Pro

Si on en croit les rumeurs, la firme Samsung devrait dévoiler prochainement une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe qui porterait le nom de Samsung 990 Pro. Cette nouvelle gamme succèderait aux Samsung 980 Pro lancés en 2020.

Pour cette nouvelle référence, le constructeur coréen aurait décidé de troquer l’interface PCI Express 4.0 4x par une interface PCI Express 5.0 4x ce qui devrait se ressentir sensiblement en terme de performances… Et pour cause, la gamme de SSD Samsung 990 Pro pourraient potentiellement offrir des taux de transferts de 14.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture (contre 7.000 Mo/s pour les 980 Pro)

Pour l’instant, on ne connaît pas encore l’ensemble des détails techniques des SSD 990 Pro. On ne sait pas quel type de contrôleur vont utiliser ce nouveau SSD, ni quel type de mémoire NAND Flash. On sait touteoifs que deux capacités seront disponibles dans un premier temps (1 To et 2 To) et que très vite des capacités supérieures pourraient être commercialisées. On parle de modèle de 4 To ou 8 To d’ici la fin de l’année.

Evidemment, pour profiter pleinement de ces nouveaux SSD haut de gamme câblés en PCI Express 5.0 il faudra posséder une machine suffisamment récente qui supporte cette version de l’interface PCI Express. Soit une carte mère Z690 ou Z790 équipé d’un processeur Intel Core « Alder Lake » de 12ème génération ou Intel Core « Raptor Lake » de 13ème génération. Ou alors une plateforme AMD à base carte mère X670E + X670 couplée à un processeur Zen 4 comme le AMD Ryzen 7000 (mais il faudra encore attendre un peu pour ce dernier qui ne sortira qu’à la rentrée)