Le SSD LEXAR EQ790 se pare d’un dissipateur thermique

Le LEXAR EQ790 est un SSD M.2. PCIe 4.0 qui existe déjà depuis un petit moment chez LEXAR en version nue. Désormais, le fabricant annonce qu’il est également disponible dans une autre variante.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le LEXAR EQ790 est un SSD M.2. PCIe 4.0 qui existe déjà depuis un petit moment chez LEXAR en version nue. Désormais, le fabricant annonce qu’il est également disponible dans une autre variante, équipée cette fois d’un dissipateur thermique en aluminium et de plusieurs couches pour garder le SSD au frais.

Le SSD LEXAR EQ790 se pare d'un dissipateur thermique

Dans les deux cas, le EQ790 existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To.  Voilà les débits proposés par chaque capacité : 

  • EQ790 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture
  • EQ790 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture
  • EQ790 4 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

Les disques offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Leur MTBF atteint 1,5 millions d’heures tandis que leur garantie est de cinq années.

A noter que le SSD peut être installé dans un PC mais aussi dans une console PS5 puisque ses spécifications techniques et ses dimensions correspondent à celles réclamées par Sony.

Source Lexar
Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.111.5381

Sebastien

Thunderbird 142.0 pour Windows 64-bit

7-Zip 25.01 (64 bit)

GPU-Z 2.68.0

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et dégaine une flopée de…

Vente flash : les clés hdmi Fire TV Stick sont en promotion sur…

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.111.5381

Sebastien

Thunderbird 142.0 pour Windows 64-bit

7-Zip 25.01 (64 bit)

GPU-Z 2.68.0

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et dégaine une flopée de…

Vente flash : les clés hdmi Fire TV Stick sont en promotion sur…