Le SSD LEXAR EQ790 se pare d’un dissipateur thermique

Le LEXAR EQ790 est un SSD M.2. PCIe 4.0 qui existe déjà depuis un petit moment chez LEXAR en version nue. Désormais, le fabricant annonce qu’il est également disponible dans une autre variante, équipée cette fois d’un dissipateur thermique en aluminium et de plusieurs couches pour garder le SSD au frais.

Dans les deux cas, le EQ790 existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque capacité :

EQ790 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

EQ790 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

EQ790 4 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

Les disques offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Leur MTBF atteint 1,5 millions d’heures tandis que leur garantie est de cinq années.

A noter que le SSD peut être installé dans un PC mais aussi dans une console PS5 puisque ses spécifications techniques et ses dimensions correspondent à celles réclamées par Sony.