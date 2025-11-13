Silicon Power présente un SSD PCIe 5.0 performant : le XS90

Le XS90 de Silicon Power est un SSD M.2. performant. Il profite d’une interface PCI Express 5.0 4x  et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le XS90 de Silicon Power est un SSD M.2. performant. Il profite d’une interface PCI Express 5.0 4x  et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC ce qui lui permet de pouvoir atteindre des taux de transferts maximum de 14.300 Mo/s en lecture et de 13.400 Mo/s en écriture.

Le XS90 est un SSD au format 2280. Il existe en trois versions : 1, 2 et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque version :

  • XS90 1 To : 14.300 Mo/s en lecture, 10.500 Mo/s en écriture
  • XS90 2 To : 14.300 Mo/s en lecture, 13.400 Mo/s en écriture
  • XS90 4 To : 14.300 Mo/s en lecture, 13.400 Mo/s en écriture

Silicon Power présente un SSD PCIe 5.0 performant : le XS90

Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quel prix il sera commercialisé. On sait simplement qu’il sera couvert par une garantie de 5 années.

Sebastien 20343 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

