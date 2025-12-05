Un nouveau SSD portable signé APACER : le AS714

La firme APACER dévoile aujourd’hui un nouveau SSD portable : le AS714. Il offre l’avantage d’être plutôt compact, mais surtout d’être équipé d’une coque renforcée.

La firme APACER dévoile aujourd’hui un nouveau SSD portable : le AS714. L’appareil mesure 50,9 mm de long sur 50,45 mm de large et 15,60 mm d’épaisseur. Son poids est de 43 grammes seulement.

Le AS714 offre l’avantage d’être plutôt compact, mais surtout d’être équipé d’une coque renforcée. Celle-ci lui permet de résister aux chutes (jusqu’à 1,22 mètres de haut), à la poussière et à l’eau. Il est d’ailleurs conforme IP65.

Un nouveau SSD portable signé APACER : le AS714

Le SSD est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Cela lui permet d’offrir des taux de transferts de 1.000 Mo/s en lecture comme en écriture.

Grâce à cette connectique, le SSD peut être utilisé sur PC, MAC, smartphones ou tablettes. Le AS714 est d’ailleurs compatible avec l’enregistrement vidéo ProRes des iPhone 15, 16 et 17.

Le AS714 est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Son prix de vente n’est pas connu pour l’instant.

Source Apacer
