En ce moment, il est possible de télécharger gratuitement un nouveau jeu sur l’Epic Games Store. Il s’agit du titre : The Darkside Detective.

En ce moment, il est possible de télécharger gratuitement un nouveau jeu sur l’Epic Games Store. Il s’agit du titre : The Darkside Detective (Le Détective du côté Obscur en français), un jeu d’aventure au look old school, qui est offert par Epic Games jusqu’au jeudi 11 décembre 2025 à 17 heures. Vous pouvez le télécharger ici.

Synopsis :

Enfilez votre imper, activez votre sixième sens et rejoignez les rangs de la Division du Côté Obscur afin d’enquêter sur les événements totalement étranges, carrément dangereux et légèrement perturbants qui entourent Twin Lakes.

Trailer :