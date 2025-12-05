Le jeu The Darkside Detective est offert sur l’Epic Games Store

En ce moment, il est possible de télécharger gratuitement un nouveau jeu sur l’Epic Games Store. Il s’agit du titre : The Darkside Detective.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

En ce moment, il est possible de télécharger gratuitement un nouveau jeu sur l’Epic Games Store. Il s’agit du titre : The Darkside Detective (Le Détective du côté Obscur en français), un jeu d’aventure au look old school, qui est offert par Epic Games jusqu’au jeudi 11 décembre 2025  à 17 heures. Vous pouvez le télécharger ici.

Synopsis :

Enfilez votre imper, activez votre sixième sens et rejoignez les rangs de la Division du Côté Obscur afin d’enquêter sur les événements totalement étranges, carrément dangereux et légèrement perturbants qui entourent Twin Lakes.

Trailer :

Sebastien 20383 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

