Nintendo corrige des bugs sur les Nintendo Switch 1 et 2

La firme Nintendo vient de mettre en ligne une mise à jour à destination des consoles Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Le nouveau firmware 21.0.1 est une mise à jour mineure.

La firme Nintendo vient de mettre en ligne une mise à jour à destination des consoles Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Le nouveau firmware 21.0.1 daté du 25/11/2025 est une mise à jour mineure qui corrige des bugs et améliore la stabilité du système comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf pour la mise à jour 21.0.1 ?

Voilà la liste des changements apportés par le firmware 21.0.1 d’après le site de Nintendo :

Nous avons corrigé un problème à cause duquel le code d’erreur 2011-0301 ou 2168-0002 s’affichait de façon répétée lors d’un transfert des données via la communication sans fil locale.

Nous avons apporté des améliorations générales de stabilité.

Comment mettre à jour la console ?

Pour installer la dernière version de firmware sur les Nintendo Switch 1 et 2, rendez-vous tout ismplement dans la rubrique « Paramètres » puis « Console » et enfin « Mise à jour de la console ». Une fois sur cette page il suffit de lancer la mise à jour. L’opération ,r prend généralement que quelques minutes puis la console redémarre pour finaliser l’installation.