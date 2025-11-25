Nintendo corrige des bugs sur les Nintendo Switch 1 et 2

La firme Nintendo vient de mettre en ligne une mise à jour à destination des consoles Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.  Le nouveau firmware 21.0.1 est une mise à jour mineure.

par Sebastien
La firme Nintendo vient de mettre en ligne une mise à jour à destination des consoles Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.  Le nouveau firmware 21.0.1 daté du 25/11/2025 est une mise à jour mineure qui corrige des bugs et améliore la stabilité du système comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf pour la mise à jour 21.0.1 ?

Voilà la liste des changements apportés par le firmware 21.0.1 d’après le site de Nintendo :

  • Nous avons corrigé un problème à cause duquel le code d’erreur 2011-0301 ou 2168-0002 s’affichait de façon répétée lors d’un transfert des données via la communication sans fil locale.
  • Nous avons apporté des améliorations générales de stabilité.

Comment mettre à jour la console ?

Pour installer la dernière version de firmware sur les Nintendo Switch 1 et 2, rendez-vous tout ismplement dans la rubrique « Paramètres » puis « Console » et enfin « Mise à jour de la console ». Une fois sur cette page il suffit de lancer la mise à jour. L’opération ,r prend généralement que quelques minutes puis la console redémarre pour finaliser l’installation.

Sebastien 20368 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

