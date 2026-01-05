AceMagic dévoile le Retro X5 : mini pc au style Nintendo NES

AceMagic dévoile le Retro X5 : un mini pc au style de la Nintendo NES

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
Spécialisé dans la fabrication et la vente de mini pc, AceMagic vient de dévoiler officiellement sur son site un mini pc qui devrait plaire aux amateurs de rétrogaming. En effet, son mini pc Retro X5 sent bon la nostalgie puisqu’il emprunte le design de la mythique Nintendo NES.

Cette mini machine sera parfaite pour faire office de console rétrogaming puisqu’elle sera capable de faire tourner tous les vieux jeux et toutes les vielles consoles qui ont bercé notre enfance.

D’ailleurs, AceMagic indique que son mini ordinateur est fourni avec RetroPlay Box, une solution tout-en-un conçue pour simplifier la vie des joueurs.

De l’émulation, mais pas seulement…

En effet, la machine pourra émuler certes, mais elle pourra faire bien plus que cela puisque l’engin est équipé d’un puissant processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs / 24 threads, jusqu’à 5,1 GHz) et d’une carte graphique intégrée AMD Radeon 890M (16 unités de calcul, jusqu’à 2, 900 GHz). A noter qu’un NPU AMD XDNA 2 intégré fournit jusqu’à 50 TOPS de puissance de calcul.

Cela signifie que le mini pc pourra aussi servir à faire tourner des jeux PC récents, ou à accomplir de nombreuses tâches comme le ferait n’importe quel PC traditionnel.

Le fabricant ne précise pas pour le moment la quantité de RAM ni l’espace de stockage disponible sur le machine. Il faut dire que la pénurie de mémoire (ram et flash) continue de battre son plein et AceMagic ne préfère pas trop s’avancer dans ce domaine tant les tarifs ne cessent d’exploser jour après jour.

Au moment de rédiger cette news, on  ne connaît donc pas ces informations ni le prix de vente du Retro X5, mais nul doute que le tarif risque d’être assez salé. 

D’après les photos publiées par le constructeur, le Retro X5 proposera en façade un port USB Type-C,  deux ports USB Type-A et une prise audio jack. A l’arrière, on ne connait pas le type de connectique proposé mais on peut imaginer la présence d’au moins un port HDMI et de quelques ports USB supplémentaires.

On devrait en savoir plus prochainement puisque AceMagic prévoit de présenter son joujou lors du CES 2026 qui se tiend actuellement à Las Vegas.

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

