Un joystick « manche à balai » comme au bon vieux temps

Gaming et Retrogaming
par Sebastien

Si vous avez connu l’informatique et les jeux vidéo au siècle dernier, vous n’êtes certainement pas passé à côté de ce genre de joystick « manche à balai » qui était un incontournable à l’époque. Les joueurs en rêvaient. On en trouvait sur de nombreuses machines : sur PC bien sûr, mais aussi sur Amstrad CPC, et une flopée d’ordinateurs désormais vintage.

C’est pour surfer sur cette vague nostalgique que le fabricant Retro Games Ltd. vient de présenter le THEQUICKSHOT II. Une version remise au goût du jour de ce bon vieux joystick qui a eu son heure de gloire dans les années 80/90.

Désormais équipé d’un port USB (Type A), le joystick peut être connecté à n’importe quel appareil, ordinateur ou console du marché. 

Le fabricant explique que le joystick a été entièrement repensé pour offrir les mêmes sensations que son ancêtre, tout en palliant les limitations du matériel vintage grâce à une fiabilité et une réactivité plus modernes.

« Le THEQUICKSHOT II est doté d’une conception interne entièrement à micro-interrupteurs, offrant des entrées immédiates et fiables avec des points de clic distincts pour chaque direction et bouton de tir. Ceci garantit un contrôle précis à huit directions, sans zones mortes ni mouvements imprécis, même lors des sessions de jeu les plus exigeantes, dignes des bornes d’arcade. Le joystick comprend huit boutons d’action et de fonction, offrant une fonctionnalité complète de type manette, ainsi qu’un mode de tir automatique rapide, caractéristique du modèle original désormais adaptée aux standards modernes »

A noter que, comme à l’époque, des ventouses situées sous le joystick permettent de le stabiliser sur une table pendant les parties de jeux endiablées.

Si vous souhaitez replonger en enfance, le joystick THEQUICKSHOT II est disponible dès maintenant. On peut par exemple le trouver sur plaionreplai.com au prix public de 34,99€.

Source Retrogames

