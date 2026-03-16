Aliexpress célèbre ses 16 ans et lance une grande vague de promos

Aliexpress lance sa propre période promotionnelle. A l’occasion de son anniversaire le célèbre site chinois fête ses 16 ans de la plus belle des manières.

Bons Plans
par Sebastien 0

Parallèlement aux Ventes Flash de Printemps orchestrées par Amazon, le site Aliexpress lance de son côté sa propre période promotionnelle. En effet à l’occasion de son anniversaire le célèbre site chinois fête ses 16 ans d’existence de la plus belle des manières : il offre une pléiade de produits à prix cassés et il propose également une avalanche de codes promos permettant de faire des achats encore plus intéressants.

Voilà la liste des codes actuellement en cours de validité :

  • 3€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR03
  • 5€ de remise dès 30€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR05
  • 7€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR07
  • 11€ de remise dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR11
  • 20€ de remise dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR20
  • 30€ de remise dès 209€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR30
  • 45€ de remise dès 319€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR45
  • 70€ de remise dès 509€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR70

Ces différents codes promos peuvent être utilisés sur n’importe quel type de produits vendus sur Aliexpress, que ce soit des vêtements, des composants informatique, du matériel tech, des ordinateurs, des mini pc, des tablettes, des gadgets, ou autres… Libre à vous de choisir ce qui vous fait plaisir.

A noter qu’en règlant avec PayPal vous pouvez encore faire quelques économies. Vous obtiendrez en effet :

– 20€ de réduction sur les commandes d’au moins 199€ payées avec Paypal
– 33€ de réduction sur les commandes d’au moins 299€ payées avec Paypal

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20558 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CPU-Z 2.19

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.77

Télécharger Google Chrome 146.0.7680.80

Télécharger Thunderbird 148.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM…

Sebastien

Aliexpress célèbre ses 16 ans et lance une grande vague de promos

Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To s’affiche…

Le gros récap des meilleures Ventes Flash du Printemps 2026 ! (maj le…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CPU-Z 2.19

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.77

Télécharger Google Chrome 146.0.7680.80

Télécharger Thunderbird 148.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM…

Sebastien

Aliexpress célèbre ses 16 ans et lance une grande vague de promos

Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To s’affiche…

Le gros récap des meilleures Ventes Flash du Printemps 2026 ! (maj le…