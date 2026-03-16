Aliexpress lance sa propre période promotionnelle. A l’occasion de son anniversaire le célèbre site chinois fête ses 16 ans de la plus belle des manières.

Parallèlement aux Ventes Flash de Printemps orchestrées par Amazon, le site Aliexpress lance de son côté sa propre période promotionnelle. En effet à l’occasion de son anniversaire le célèbre site chinois fête ses 16 ans d’existence de la plus belle des manières : il offre une pléiade de produits à prix cassés et il propose également une avalanche de codes promos permettant de faire des achats encore plus intéressants.

Voilà la liste des codes actuellement en cours de validité :

3€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR03

5€ de remise dès 30€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR05

7€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR07

11€ de remise dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR11

20€ de remise dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR20

30€ de remise dès 209€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR30

45€ de remise dès 319€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR45

70€ de remise dès 509€ d’achats sur Aliexpress avec le code ASFR70

Ces différents codes promos peuvent être utilisés sur n’importe quel type de produits vendus sur Aliexpress, que ce soit des vêtements, des composants informatique, du matériel tech, des ordinateurs, des mini pc, des tablettes, des gadgets, ou autres… Libre à vous de choisir ce qui vous fait plaisir.

A noter qu’en règlant avec PayPal vous pouvez encore faire quelques économies. Vous obtiendrez en effet :

– 20€ de réduction sur les commandes d’au moins 199€ payées avec Paypal

– 33€ de réduction sur les commandes d’au moins 299€ payées avec Paypal