Les drivers Radeon Adrenalin 26.3.1 WHQL sont de sortie !

Le fabricant AMD a mis en ligne la version 26.3.1 WHQL de ses drivers Radeon Adrenalin. Ils sont téléchargeables dès maintenant sur le site du constructeur.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Le fabricant AMD a mis en ligne la version 26.3.1 WHQL de ses drivers Radeon Adrenalin. Ils sont téléchargeables dès maintenant sur le site du constructeur. Ces nouveaux pilotes supportent deux nouveaux jeux : Crimson Desert et DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH. Ils ajoutent aussi la prise en charge du FSR 4.1 sur les cartes graphiques de la série Radeon RX9000. Plusieurs problèmes ont également été résolus.

Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.3.1 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

  • Crimson Desert
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

Nouvelle technologie supportée

  • Support du FSR 4.1 sur les cartes graphiques Radeon RX 9000 series

Bugs corrigés

  • Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors du chargement d’une partie sauvegardée dans Cyberpunk 2077 avec le rendu des chemins activé.
  • Les utilisateurs peuvent rencontrer des pertes intermittentes de fonctionnalités de la souris et du clavier, aussi bien en jeu que sur le bureau, lors de l’utilisation du logiciel AMD : Adrenalin Edition.
  • Un plantage système peut se produire lors de modifications répétées des paramètres du logiciel AMD : Adrenalin Edition en jeu ou lors de l’utilisation de la combinaison de touches Alt+Tab sur les cartes graphiques Radeon RX 7000 et supérieures.
  • L’activation de la suppression du bruit AMD dans le logiciel AMD : Adrenalin Edition est impossible sur les cartes graphiques Radeon RX 6000 et supérieures.

Avec les Radeon Adrenalin 26.3.1, les joueurs peuvent activer les nouvelles technologies AMD FSR 4.1 Upscaling, AMD FSR Ray Regeneration et AMD FSR Frame Generation pour bénéficier d’images plus nettes, d’effets par ray tracing plus précis et d’une expérience de jeu plus fluide.

– FSR 4.1 Upscaling : la technologie de mise à l’échelle améliore la clarté de l’image et met en valeur les détails fins tels que la végétation, les particules et les reflets, même lorsque des préréglages plus performants sont utilisés.
– FSR Ray Regeneration : utilise un débruitage basé sur un réseau neuronal pour produire un éclairage, des ombres et des reflets par ray tracing plus nets et de meilleure qualité.
– FSR Frame Generation : génère des images supplémentaires pour améliorer la fluidité et la réactivité.

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Sebastien 20568 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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