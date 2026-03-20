Les jeux gratuits du moment : Electrician Simulator et World of Warships pack anniversaire

Les jeux Electrician Simulator et World of Warships – Pack anniversaire épique Tachibana sont offerts tous les deux sur l’Epic Games Store.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Les jeux Electrician Simulator et World of Warships – Pack anniversaire épique Tachibana sont offerts tous les deux sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger gratuitement en vous rendant sur cette page et sur celle-ci. Les jeux sont offerts jusqu’au 26 mars 2026.

Electrician Simulator

Devenez électricien et apprenez les bases du métier ! Installez des prises, réparez le matériel usé, assemblez les appareils défectueux, remplacez les ampoules et posez des câbles chez vos clients. Vérifiez tout deux fois : l’électricité, c’est du sérieux !

World of Warships – Pack anniversaire épique Tachibana

Le 5e anniversaire de notre jeu sur l’Epic Games Store est une bonne raison de faire la fête ! Accueillez ce DLC exclusif à durée limitée dans votre port pour obtenir le destroyer premium japonais furtif et polyvalent Tachibana, accompagné de cinq camouflages permanents Epic de circonstance.

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Sebastien 20569 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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