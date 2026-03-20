Les jeux Electrician Simulator et World of Warships – Pack anniversaire épique Tachibana sont offerts tous les deux sur l’Epic Games Store.

Les jeux Electrician Simulator et World of Warships – Pack anniversaire épique Tachibana sont offerts tous les deux sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger gratuitement en vous rendant sur cette page et sur celle-ci. Les jeux sont offerts jusqu’au 26 mars 2026.

Electrician Simulator

Devenez électricien et apprenez les bases du métier ! Installez des prises, réparez le matériel usé, assemblez les appareils défectueux, remplacez les ampoules et posez des câbles chez vos clients. Vérifiez tout deux fois : l’électricité, c’est du sérieux !

World of Warships – Pack anniversaire épique Tachibana

Le 5e anniversaire de notre jeu sur l’Epic Games Store est une bonne raison de faire la fête ! Accueillez ce DLC exclusif à durée limitée dans votre port pour obtenir le destroyer premium japonais furtif et polyvalent Tachibana, accompagné de cinq camouflages permanents Epic de circonstance.