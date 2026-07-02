Sony met fin aux jeux PS5 en version disque dès 2028. Voici ce que cela change pour les joueurs PS5, le lecteur de disques et le marché du jeu vidéo.

L’information est tombée ! C’est désormais officiel, Sony annonce sur son blog que les disques physiques des jeux PS5 ne seront plus produits à partir de janvier 2028. C’est une bien triste nouvelle pour les gamers du monde entier et notamment les collectionneurs qui aimaient conserver un exemplaire physique de leurs jeux.

Sony explique dans son communiqué :

Tandis que les préférences des clients et de l’industrie en général continuent de s’éloigner des disques physiques pour se tourner vers le numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront uniquement disponibles sur le PlayStation Store ou auprès de revendeurs au format numérique. Cette transition n’a pas d’impact sur les jeux déjà sortis ou qui continueront de sortir au format disque avant janvier 2028. Ceci est une direction naturelle pour Sony Interactive Entertainment afin de nous adapter aux préférences des consommateurs tandis que la préférence générale pour les médias numériques dépasse de loin celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux nous aligner avec la façon préférée de notre communauté d’accéder aux jeux et de jouer à ce jour.

Sony confirme que les nouveaux jeux PlayStation ne seront plus distribués en version physique à partir de janvier 2028. Cette décision marque un tournant important pour la PS5 et, plus largement, pour l’avenir du jeu vidéo sur console.

Il faut dire que depuis plusieurs années maintenant, le marché du jeu vidéo s’oriente de plus en plus vers la dématérialisation. Les téléchargements, les boutiques en ligne et les services connectés prennent de plus en plus de place dans les habitudes des joueurs. Avec cette annonce, Sony accélère un mouvement déjà bien installé. Les jeux continueront d’exister, mais leur distribution passera désormais par le numérique plutôt que par le disque.

Pour les joueurs, la conséquence principale est simple : les nouveaux jeux PS5 ne sortiront plus sur support optique après cette échéance. Soit le jeu sera disponible uniquement en version dématérialisée sur le Playstation Store, soit le jeu sera disponible en version boîte mais la-dite boîte ne contiendra pas de disque mais un simple code de téléchargement. C’est d’ailleurs ce choix qui a été opéré par Rockstar Games pour commercialiser GTA 6.

Cette évolution n’est pas du goût de tous les joueurs, mais elle reflète le choix de l’industrie qui souhaite simplifier la distribution et réduire les coûts de production. Pour les joueurs, le tout dématérialisé est un gain de temps et de praticité, mais ça souligne aussi la fin d’une époque : la fin du prêt entre amis et la fin de la revente en occasion. Sans oublier que c’est aussi un coup dur pour les collectionneurs de jeux vidéos.