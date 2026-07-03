Pour sécuriser votre iPhone, installez iOS 26.5.2 !

En attendant la sortie prochaine d’iOS 27, Apple vient de mettre en ligne la version 26.5.2 d’iOS et d’iPadOS. Ce nouvel opus apporte pas moins de 25 correctifs de sécurité.

En attendant la sortie prochaine d’iOS 27, Apple vient de mettre en ligne la version 26.5.2 d‘iOS et d’iPadOS. Ce nouvel opus apporte pas moins de 25 correctifs de sécurité. Plusieurs failles ont été colmatées afin d’éviter des plantages et des fuites de données. A noter que des vulnérabilités au niveau du noyau ont aussi été corrigées.

Par conséquent, l’installation de cette nouvelle mise à jour est vivement recommandée à tous les possesseurs d’iPhone et d’iPad afin de se protéger d’éventuelles tentatives d’intrusion.

Commet installer iOS 26.5.2 ?

Comme d’habitude, pour installer la dernière mise à jour d’iOS sur votre iPhone : rendez-vous dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 26.5.2 et son installation prennent environ 15-20 minutes en fonction de votre appareil.