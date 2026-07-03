Pour sécuriser votre iPhone, installez iOS 26.5.2 !

En attendant la sortie prochaine d’iOS 27, Apple vient de mettre en ligne la version 26.5.2 d’iOS et d’iPadOS. Ce nouvel opus apporte pas moins de 25 correctifs de sécurité.

Smartphones
par Sebastien 0

En attendant la sortie prochaine d’iOS 27, Apple vient de mettre en ligne la version 26.5.2 d‘iOS et d’iPadOS. Ce nouvel opus apporte pas moins de 25 correctifs de sécurité. Plusieurs failles ont été colmatées  afin d’éviter des plantages et des fuites de données. A noter que des vulnérabilités au niveau du noyau ont aussi été corrigées.

Par conséquent, l’installation de cette nouvelle mise à jour est vivement recommandée à tous les possesseurs d’iPhone et d’iPad afin de se protéger d’éventuelles tentatives d’intrusion.

Screenshot

Commet installer iOS 26.5.2 ?

Comme d’habitude, pour installer la dernière mise à jour d’iOS sur votre iPhone : rendez-vous dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 26.5.2 et son installation prennent environ  15-20 minutes en fonction de votre appareil.

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Sebastien 20701 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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