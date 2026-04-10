iOS 26.4.1 est disponible en téléchargement

Apple commence à distribuer iOS 26.4.1 sur ses terminaux mobiles. Cette petite mise à jour apporte officiellement « des correctifs pour votre iPhone »

Smartphones
par Sebastien 0

Apple commence à distribuer iOS 26.4.1 sur ses terminaux mobiles. Cette petite mise à jour apporte officiellement « des correctifs pour votre iPhone » comme le mentionne la page de mise à jour logicielle.

Comme d’habitude, la firme de Cupertino est assez avare en informations et en détails. Toutefois en creusant un peu, plusieurs utilisateurs ont constaté qu’iOS 26.4.1 apportait les changements suivants :

  • la correction d’un bug de synchronisation des données avec iCloud
  • l’activation par défaut de la fonctionnalité « Protection des appareils volés » sur les iPhone utilisés en entreprise

Pour installer la mise à jour sur votre iPhone, rendez-vous dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 26.4.1 et son installation prennent environ 20 minutes en fonction de votre appareil.

iOS 26.4.1 est disponible en téléchargement

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Sebastien 20603 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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