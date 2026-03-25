Quelques jours seulement après la sortie surprise d’iOS 26.3.1 (a), Apple vient de publier la version 26.4 d’iOS (et d’iPadOS aussi évidemment).

iOS 26.4 est en cours de déploiement sur les iPhone, quelles nouveautés ?

Quelques jours seulement après la sortie surprise d’iOS 26.3.1 (a), Apple vient de publier la version 26.4 d’iOS (et d’iPadOS aussi évidemment). Ce nouvel opus ajoute « Concerts » dans Apple Music et ajoute aussi huit nouveaux emojis. D’autres fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour de sécurité sont également annoncés.

Les nouveautés apportées par iOS 26.4

Apple Music

Concerts vous aide à découvrir les concerts à proximité des artistes de votre bibliothèque et vous recommande de nouveaux artistes en fonction de ce que vous écoutez.

La fonctionnalité de reconnaissance des morceaux hors ligne dans le Centre de contrôle identifie les morceaux sans connexion Internet et vous transmet les résultats automatiquement dès que votre appareil est connecté.

Le widget << Musique d’ambiance >> pour les catégories Repos, Relaxation, Productivité et Bien-être affiche des playlists créées avec soin sur l’écran d’accueil.

Les arrière-plans en plein écran donnent aux pages d’album et de playlist un aspect plus immersif.

Accessibilité

L’option « Réduire les effets d’éclat » permet d’atténuer les clignotements clairs lors du toucher des éléments comme les boutons.

Les réglages de sous-titrage et de sous-titres codés sont disponibles à partir de l’icône du sous-titre lors de la lecture de contenus multimédias, ce qui les rend plus faciles à trouver, à personnaliser et à prévisualiser.

L’option « Réduire les animations » réduit plus systématiquement les animations de Liquid Glass pour les utilisateurs sensibles aux mouvements à l’écran.

Cette mise à jour apporte également les améliorations suivantes :

Prise en charge des AirPods Max 2.

8 nouveaux Emoji, comprenant une orque, un trombone, un glissement de terrain, une personne faisant de la danse classique et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

Freeform rejoint Apple Creator Studio et propose désormais des outils avancés de création et d’édition d’images, ainsi qu’une bibliothèque de contenu premium.

Vous pouvez marquer des rappels comme urgents à partir de la barre d’outils rapide ou en appuyant longuement, et filtrer les rappels urgents dans vos listes intelligentes.

Le partage des achats permet aux membres adultes des groupes de partage familial d’utiliser leur propre mode de paiement lors des achats, sans dépendre de l’organisateur du groupe.

La précision du clavier est améliorée lors de la saisie rapide.

Des corrrectifs de sécurité

Pour installer cette nouvelle mise à jour sur votre iPhone, rendez-vous dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 26.4 et son installation prennent une vingtaine de minute en fonction de votre terminal.