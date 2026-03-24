Firefox 149 inclut plusieurs nouveautés dont un VPN gratuit

Une nouvelle version du navigateur Firefox vient de voir le jour. Il s’agit de Firefox 149.0 ! Une mise à jour majeure qui apporte de nombreux changements et améliorations.

Une nouvelle version du navigateur Firefox vient de voir le jour. Il s’agit de Firefox 149.0 ! Une mise à jour majeure qui apporte de nombreux changements et améliorations. A commencer par l’intégration d’un VPN gratuit, ce qui n’est pas sans rappeler Opera qui propose lui aussi un VPN gratis.

Firefox 149.0 inclut aussi un nouveau mode d’affichage « Vue fractionnée » qui permet de visionner deux pages en même temps côte à côté. D’autres nouveautés et correctifs sont également au programme comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 149 ?

La liste des nouveautés

Affichez deux pages côte à côte dans une seule fenêtre grâce à la nouvelle fonctionnalité Vue fractionnée. Comparez plus facilement les informations, effectuez des recherches ou travaillez simultanément sur deux pages. Pour créer une vue fractionnée, sélectionnez un ou deux onglets et choisissez Ajouter à la vue fractionnée ou Ouvrir en vue fractionnée.

Firefox propose désormais un VPN intégré gratuit. Que vous utilisiez un réseau Wi-Fi public en voyage, recherchiez des informations médicales confidentielles ou fassiez des achats personnels, cette fonctionnalité vous offre une solution simple pour rester protégé. Une fois connecté et activé, vous pouvez masquer votre localisation et votre adresse IP en faisant transiter votre trafic par un proxy sécurisé pendant votre navigation sur Firefox. Vous bénéficiez de 50 Go de protection par mois, avec la possibilité de l’activer ou de la désactiver pour certains sites web. Cette fonctionnalité est déployée progressivement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France à partir d’aujourd’hui.

Grâce à l’accélération matérielle, de nombreux fichiers PDF se chargent désormais beaucoup plus rapidement.

Firefox bloque automatiquement les notifications et révoque définitivement les autorisations pour tout site web signalé comme malveillant par SafeBrowsing. Ceci empêche les sites non sécurisés d’envoyer des notifications en arrière-plan, souvent utilisées pour la publicité, le spam ou le phishing.

Vous pouvez maintenant ajouter un bouton Partager à votre barre d’outils via la personnalisation de la barre d’outils , ce qui facilite le partage de l’onglet actuel à l’aide des options de partage de votre système Windows ou macOS.

La saisie automatique des adresses est activée pour les utilisateurs en Australie, en Inde, en Italie, en Pologne et en Autriche.

Explorez davantage le web grâce à la nouvelle prise en charge de la traduction intégrée pour le bosnien, le norvégien bokmål, le serbe et le thaï, ainsi qu’à une précision améliorée pour le croate.

La fonctionnalité de notes d’onglet, qui vous permet d’ajouter une brève note à une page web, est désormais disponible dans Firefox Labs. Vous pouvez utiliser ces notes pour vous rappeler pourquoi vous avez ouvert une page, ce que vous comptiez faire ensuite ou tout détail que vous souhaitez consulter ultérieurement. N’hésitez pas à tester cette fonctionnalité et à nous faire part de vos commentaires : qu’est-ce qui fonctionne bien ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

La liste des correctifs

Amélioration des performances de chargement HTTP/3 en cas de réseau instable.

Divers correctifs de sécurité.

La liste des changements

Le TrustPanel regroupe les panneaux de confidentialité et de sécurité accessibles depuis la barre d’adresse afin d’offrir à l’utilisateur un point d’accès unique pour consulter les paramètres de confidentialité et de sécurité de la page actuelle.

La sécurité a été renforcée par un durcissement des exigences relatives aux fichiers JavaScript pouvant être chargés dans le processus parent, offrant ainsi une protection en profondeur supplémentaire contre les menaces potentielles.

Sous Linux, Firefox utilisera désormais par défaut le sélecteur de fichiers du portail XDG, s’il est disponible, plutôt que celui de GTK3. Ce dernier est généralement mieux intégré à l’environnement de bureau de l’utilisateur et plus performant.

Les pages d’erreur de Firefox bénéficient d’une interface repensée, avec des visuels modernisés qui s’accordent mieux à l’esprit général du navigateur. Ces pages redessinées offrent une expérience plus cohérente et permettent d’identifier plus clairement le problème rencontré.

Sous Windows, Firefox utilisera l’API moderne Windows.Devices.Geolocation pour la géolocalisation au lieu de l’API de localisation de Windows 7.

Où télécharger la version 149.0 de Firefox ?



Firefox 149 est disponible en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez effectuer la mise à niveau du navigateur directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».