La version 149.0.2 du navigateur Firefox vient de faire son apparition sur les serveurs de la fondation Mozilla. On a affaire à une mise à jour de maintenance dont le but est de corriger plusieurs soucis.

Une poignée de correctifs pour Mozilla Firefox 149.0.2

La version 149.0.2 du navigateur Firefox vient de faire son apparition sur les serveurs de la fondation Mozilla. Il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure. On a plutôt affaire à une mise à jour de maintenance dont le but est de corriger plusieurs soucis.

Des correctifs et encore des correctifs

Plusieurs correctifs de sécurité ont été apportés

Correction d’un problème d’affichage à l’impression de certains éléments de pages web, tels que les menus déroulants et certains styles. (bug 2026109)

Correction d’un problème d’affichage de messages de connexion génériques sur certaines pages d’erreur de sites web, au lieu du code d’erreur et de la description fournis par le serveur. (bug 2023800)

Correction d’un plantage survenant lors de l’utilisation de certaines clés de sécurité ou fonctionnalités WebAuthn pour l’authentification à deux facteurs. (bug 2026688)

Correction d’un problème sous Linux où la barre d’outils du navigateur pouvait ne plus répondre aux clics de souris après le déplacement d’un onglet sous Wayland. (bug 2022238)

Correction d’un problème de mise en page où le texte à l’intérieur de certains graphiques (SVG) apparaissait décalé ou mal aligné. (bug 2024647)

Correction d’un problème où l’option « Envoyer vers l’appareil » ne fonctionnait pas depuis la section « Onglets ouverts » de Firefox View. (bug 2023201)

Où télécharger la version 149.0.2 de Firefox ?



La version 149.0.2 de Mozilla Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel mais aussi depuis notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».