Le plein de nouveautés pour Firefox 151.0 !

Firefox a droit à une nouvelle mise à jour majeure. Le navigateur évolue et le voilà maintenant disponible en version 151.0.

Logiciels
par Sebastien 0
Illustrated orange fox leaping in front of a blue planet with fiery orange rings around it.

Firefox a droit à une nouvelle mise à jour majeure. Le navigateur évolue et le voilà maintenant disponible en version 151.0. Au menu de cette nouvelle version : une nouvelle interface pour  les nouveaux onglets, de nouvelles options pour la navigation privée, de nouvelles fonctions contre le pistage, la possibilité de fusionner plusieurs fichiers PDF, et plusieurs autres nouveautés encore… Et bien sûr des améliorations et des corrections de bugs en tous genres comme Mozilla en a le secret. L’ensemble des changements est listé ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 151.0 ?

Des nouveautés :

  • L’onglet « Nouvel onglet » de Firefox bénéficie d’une interface entièrement repensée. Cette nouvelle mise en page et ce nouveau design permettront d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme des widgets et des raccourcis améliorés, qui seront déployées entre les versions 151 et 152. Découvrez également de nouveaux fonds d’écran attrayants, tels que celui ci-dessous. Cliquez sur l’icône en forme de crayon en bas à droite pour les explorer.

  • Le mode de navigation privée vous permet désormais d’effacer instantanément toutes les données de votre session actuelle sans fermer la fenêtre. Lorsque vous sélectionnez le bouton « Fin de session privée » (l’icône en forme de flamme) à droite de la barre d’adresse, Firefox vous demandera de confirmer l’effacement de votre session. Une fois la confirmation effectuée, toutes vos données de navigation privée seront supprimées et une nouvelle session de navigation privée s’ouvrira.

  • Firefox renforce désormais la protection contre le fingerprinting grâce à la Protection renforcée standard contre le pistage, ce qui complique la tâche des sites web qui tentent de vous suivre d’un site à l’autre en limitant la quantité d’informations révélées sur votre appareil et votre navigateur. Cela réduit d’environ 14 % en moyenne le nombre d’utilisateurs identifiables de manière unique par les techniques de fingerprinting courantes, et d’environ 49 % sur macOS.

  • Vous pouvez désormais fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans la visionneuse PDF de Firefox.

  • La page Traductions (about:translations) est désormais accessible via la section « Plus d’outils » du menu Application.

  • Les sauvegardes locales de profils Firefox sont désormais disponibles sous Linux, en plus de Windows, et vous pouvez les restaurer d’une plateforme à l’autre.

  • Sous macOS, les URL copiées depuis des appareils iOS à l’aide du Presse-papiers universel d’Apple se collent désormais correctement dans Firefox.

  • Sous macOS, les menus déroulants des pages web utilisent désormais le style natif de macOS, pour une apparence et un comportement identiques à ceux du reste du système.

  • La saisie automatique des adresses est activée pour les utilisateurs aux Pays-Bas.

  • Le VPN intégré de Firefox vous permet désormais de choisir votre localisation de navigation, vous offrant ainsi un meilleur contrôle sur la manière dont votre trafic apparaît en ligne. Vous pouvez sélectionner un pays parmi ceux disponibles ou utiliser l’option « Recommandé » pour choisir automatiquement la meilleure connexion pour votre réseau.

Des correctifs :

  • Correction d’un problème d’affichage incorrect de la résolution d’écran sur les sites web dans les configurations multi-écrans.

  • Correction d’un problème sous macOS où les fenêtres Firefox maximisées pouvaient se rouvrir sur le mauvais écran après un redémarrage dans une configuration multi-écrans.

  • Amélioration de la gestion des couleurs pour les images copiées-collées sous macOS.

  • Correctifs de sécurité divers.

Des changements :

  • La barre de recherche des paramètres de Firefox (about:preferences) est désormais plus grande et occupe toute la largeur de la zone de contenu, facilitant ainsi la recherche d’options.

  • Les extensions et les thèmes installés dans le répertoire d’un profil Firefox Desktop seront restaurés avec succès après le déplacement ou la restauration de ce répertoire vers un autre emplacement ou un autre système d’exploitation.

  • La géolocalisation sous Windows respecte désormais le paramètre d’autorisation de localisation de l’utilisateur, au lieu de le remplacer, lorsque celui-ci autorise une page à accéder à sa localisation. Firefox demandera à l’utilisateur d’activer l’autorisation Windows si nécessaire.

Où télécharger la version 151.0 de Firefox ?

La version 151.0 de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

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Sebastien 20649 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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