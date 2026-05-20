Le plein de nouveautés pour Firefox 151.0 !

Firefox a droit à une nouvelle mise à jour majeure. Le navigateur évolue et le voilà maintenant disponible en version 151.0. Au menu de cette nouvelle version : une nouvelle interface pour les nouveaux onglets, de nouvelles options pour la navigation privée, de nouvelles fonctions contre le pistage, la possibilité de fusionner plusieurs fichiers PDF, et plusieurs autres nouveautés encore… Et bien sûr des améliorations et des corrections de bugs en tous genres comme Mozilla en a le secret. L’ensemble des changements est listé ci-dessous.

Des nouveautés :

L’onglet « Nouvel onglet » de Firefox bénéficie d’une interface entièrement repensée. Cette nouvelle mise en page et ce nouveau design permettront d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme des widgets et des raccourcis améliorés, qui seront déployées entre les versions 151 et 152. Découvrez également de nouveaux fonds d’écran attrayants, tels que celui ci-dessous. Cliquez sur l’icône en forme de crayon en bas à droite pour les explorer.

Le mode de navigation privée vous permet désormais d’effacer instantanément toutes les données de votre session actuelle sans fermer la fenêtre. Lorsque vous sélectionnez le bouton « Fin de session privée » (l’icône en forme de flamme) à droite de la barre d’adresse, Firefox vous demandera de confirmer l’effacement de votre session. Une fois la confirmation effectuée, toutes vos données de navigation privée seront supprimées et une nouvelle session de navigation privée s’ouvrira.

Firefox renforce désormais la protection contre le fingerprinting grâce à la Protection renforcée standard contre le pistage, ce qui complique la tâche des sites web qui tentent de vous suivre d’un site à l’autre en limitant la quantité d’informations révélées sur votre appareil et votre navigateur. Cela réduit d’environ 14 % en moyenne le nombre d’utilisateurs identifiables de manière unique par les techniques de fingerprinting courantes, et d’environ 49 % sur macOS.

Vous pouvez désormais fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans la visionneuse PDF de Firefox.

La page Traductions (about:translations) est désormais accessible via la section « Plus d’outils » du menu Application.

Les sauvegardes locales de profils Firefox sont désormais disponibles sous Linux, en plus de Windows, et vous pouvez les restaurer d’une plateforme à l’autre.

Sous macOS, les URL copiées depuis des appareils iOS à l’aide du Presse-papiers universel d’Apple se collent désormais correctement dans Firefox.

Sous macOS, les menus déroulants des pages web utilisent désormais le style natif de macOS, pour une apparence et un comportement identiques à ceux du reste du système.

La saisie automatique des adresses est activée pour les utilisateurs aux Pays-Bas.

Le VPN intégré de Firefox vous permet désormais de choisir votre localisation de navigation, vous offrant ainsi un meilleur contrôle sur la manière dont votre trafic apparaît en ligne. Vous pouvez sélectionner un pays parmi ceux disponibles ou utiliser l’option « Recommandé » pour choisir automatiquement la meilleure connexion pour votre réseau.