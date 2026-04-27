Depuis une dizaine de jours, le monde du gaming est en ébullition. La mythique console Neo Geo s’apprête à faire son retour près de 35 ans après sa sortie.

Depuis une dizaine de jours, le monde du gaming et du rétro gaming est en ébullition. Et pour cause : la mythique console Neo Geo, celle qu’on surnommait la Rolls-Royce des consoles au début des années 90, s’apprête à faire son grand retour près de 35 ans après sa sortie.

Dans le domaine du jeu vidéo la Neo Geo AES (pour Neo Geo Advanced Entertainment System) a toujours été une console « à part ». Une machine haut de gamme dont l’ambition était d’apporter les jeux d’arcade à la maison, et effectivement une bonne partie de sa ludothèque était issue des bornes d’arcade SNK (qui utilisaient pour leur part le système Neo Geo MVS).

A l’époque, la console était fantasmée, mise sur un piédestal voire idolâtrée par un grand nombre de joueurs. Mais dans les faits, rares étaient les joueurs et les ados à pouvoir acheter une telle machine qui était hors de prix comparée aux consoles de l’époque et dont les jeux coûtaient à eux seuls, une petite fortune (plus de 2000 francs) en ce temps là.

Au final, la Neo Geo était une console prestigieuse que tous les joueurs rêvés d’avoir. Malheureusement vu les tarifs pratiqués, elle était réservée à une certaine élite voire à une certaine classe sociale. Je me rappelle qu’à l’époque un seul et unique camarade de classe en avait une. Au début personne ne le croyait, on le prenait tous pour un mytho, mais une fois qu’il avait prouvé ses dires tout le monde l’enviait… C’était LA console à avoir et lui l’avait…

Désormais tout le monde pourra l’avoir…

Aujourd’hui, la Neo Geo est de retour. Fruit d’une collaboration entre Plaion et SNK la nouvelle machine porte le nom de Neo Geo AES+. Et attention ce n’est pas une énième console d’émulation comme l’ont été les Nintendo NES Mini et SNES Mini sorties ces dernières années.

En effet, la Neo Geo AES+ est présentée comme une réédition moderne de la cultissime console. Elle reprend d’ailleurs son form factor et le même design. Le fabricant indique aussi que la machine utilise le même matériel d’origine tout en ajoutant en complément un connecteur HDMI afin de pouvoir s’adapter facilement à nos téléviseurs modernes.

Comme la console originale, la Neo Geo AES+ utilise des cartouches de jeux. Et la bonne nouvelle c’est que la console et les jeux sont rétro compatibles. Une rétro compatibilité totale puisque les vieilles cartouches de jeux peuvent fonctionner sur la nouvelle machine, et c’est aussi valable dans le sens inverse puisque les nouveaux jeux peuvent être utilisés sur une vieille Neo Geo datant du siècle dernier.

La Neo Geo AES+ dispose d’une sortie HDMI pour les téléviseurs récents et d’une sortie AV pour les anciens téléviseurs CRT. Elle propose aussi des DIP switchs permettant de changer la langue, d’overclocker la machine ou encore de changer de mode d’affichage.

Voici les points clés annoncés par Plaion :

– Compatibilité avec les cartouches originales Neo Geo AES.

– Sortie HDMI en 1080p.

– Sortie AV pour écran cathodique.

– DIP switchs pour les réglages système.

– Sauvegarde des scores via une carte mémoire

En parallèle de la console une dizaine de cartouches de jeux seront réédités : Metal Slug, Shock Troopers, Garou: Mark of the Wolves, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, Pulstar, Samurai Shodown V Special, Magician Lord, Twinkle Star Sprites et Over Top.

Une explosion de précommandes !

La Neo Geo AES+ sera disponible dans le commerce à partir du 12 novembre 2026. En attendant, il est possible de précommander la console, les jeux et les accessoires depuis une bonne semaine.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que la Neo Geo AES+ fait un véritable carton qui va bien au délà des espérances de Plaion. En effet, Lars Wingefors, co-fondateur d’Embracer Group (la maison-mère de Plaion) révèle sur Linkedin qu’il s’est écoulé en seulement 24 heures la quantité de consoles Neo Geo+ qui était prévue pour une année.

La Neo Geo AES+ est un exemple parfait de la façon dont la passion, le patrimoine culturel et le commerce peuvent se conjuguer. Le monde du rétro me tient particulièrement à cœur, et il y a quelque chose de spécial dans les projets où l’histoire est non seulement préservée, mais aussi perpétuée et enrichie. Dans ce contexte, le rôle d’Embracer Games Archive a été crucial. Son travail est indispensable à la réalisation de projets comme celui-ci, et je tiens à souligner tout particulièrement l’importance de cette contribution. Un immense merci à SNK Corporation pour leur confiance. Ils nous ont permis de mener à bien ce projet de renaissance de la Neo Geo AES. Gérer une marque emblématique exige une confiance totale et une vision partagée à long terme, et c’est précisément sur ces fondements que ce projet a été bâti.

Autant dire que le succès est phénoménal ! Les précommandes ont affluées sur le site de Plaion qui a été pris d’assaut depuis l’annonce de la Neo Geo AES+. Et désormais ce sont les boutiques en ligne qui proposent la machine en précommande qui battent des records. La Neo Geo AES+ arrive ainsi en tête des ventes sur Amazon.fr et Amazon.com.

Les packs

La console est disponible sous forme de trois packs : standard, anniversaire et ultimate.

la version standard comprend la console et un stick arcade filaire à 199,99€

l’édition anniversaire vendue 299€ inclut une console blanche, un stick arcade blanc sans fil et le mythique jeu d’action Metal Slug (la cartouche est blanche elle aussi)

le bundle Ultimate à 899€ regroupe pour sa part la console noire, un gamepad sans fil, un stick arcade sans fil, un stick arcade filaire et un coffret contenant l’ensemble des dix jeux réédités.

Les accessoires

le stick arcade noir à 99€. Modèle sans fil. Réplique conforme (1:1) au stick original

le stick arcade blanc à 99€ . Modèle sans fil conforme à l’original

le gamepad noir à 49€ . Modèle sans fil. Réplique conforme (1:1) au modèle d’origine

la carte mémoire Neo Geo coûte 29€. Dispo en noir et en blanc.

Les cartouches de jeux

Le fabricant propose pour l’instant 10 cartouches de jeux. Cette première salve devrait être suivie par la suite d’autres rééditions de jeux. C’est ce qu’a également confirmé Lars Wingefors dans son post Linkedin. Il a d’ailleurs indiqué que « Les discussions sur les titres supplémentaires qui pourraient suivre les dix premières sorties, est quelque chose que je suis avec une grande impatience. »

Comme on l’a vu plus haut 10 jeux vont être réédités au format cartouche Neo Geo. Il s’agit de : Metal Slug, Shock Troopers, Garou: Mark of the Wolves, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, Pulstar, Samurai Shodown V Special, Magician Lord, Twinkle Star Sprites et Over Top.

Chaque titre est annoncé au prix de 79,99€ ce qui peut sembler élevé au premier abord pour des vieux jeux qui datent de plus de 30 ans et qui ont été largement amortis. Mais s’agissant de rééditions de cartouches Neo Geo au format 1:1 cela semble plutôt « raisonnable » quand on sait que certaines cartouches originales de Neo Geo se négocient sur le marché de l’occasion à plusieurs milliers voire dizaine de milliers d’euros l’unité.

Nul doute que l’arrivée de cette nouvelle console Neo Geo AES+ va redessiner la scène rétrogaming Neo Geo où la spéculation allait bon train. Avec une nouvelle machine officielle, compatible en plus avec les jeux historiques, SNK et Plaion rendent cet univers beaucoup plus accessible qu’auparavant. Le marché de l’occasion va certainement en prendre un coup….