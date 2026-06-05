Le jeu Rogue Waters est offert sur l’Epic Games Store

Du 4 au 11 juin 2026, le jeu Rogue Waters est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie plutôt sympa sur le thème de la piraterie. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Rogue Wizards game cover: two wizards duel on a burning ship deck with a fiery and icy stormy backdrop.

Du 4 au 11 juin 2026, le jeu Rogue Waters est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie plutôt sympa sur le thème de la piraterie. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page de la célèbre plateforme.

Synopsis :

Rogue Waters est un jeu de pirates tactique au tour par tour, de type rogue-lite, se déroulant dans un monde de pirates ravagé par une terrible malédiction. Rassemblez votre équipage hétéroclite de brigands et faites-en de redoutables pirates.

Bande-annonce du jeu :

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Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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