Du 4 au 11 juin 2026, le jeu Rogue Waters est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie plutôt sympa sur le thème de la piraterie. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page.

Du 4 au 11 juin 2026, le jeu Rogue Waters est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie plutôt sympa sur le thème de la piraterie. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page de la célèbre plateforme.

Synopsis :

Rogue Waters est un jeu de pirates tactique au tour par tour, de type rogue-lite, se déroulant dans un monde de pirates ravagé par une terrible malédiction. Rassemblez votre équipage hétéroclite de brigands et faites-en de redoutables pirates.

Bande-annonce du jeu :