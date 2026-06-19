C’est officiel : GTA 6 sera disponible la semaine prochaine en précommande

Enfin ! Après plusieurs années d’attente et plusieurs reports, Rockstar Games annonce que les précommandes de GTA 6 ouvriront la semaine prochaine.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Enfin ! Après plusieurs années d’attente et plusieurs reports, Rockstar Games annonce que les précommandes de GTA 6 ouvriront la semaine prochaine. Plus précisément c’est à la date du jeudi 25 juin 2026 que le jeu le plus attendu au monde sera enfin proposé en précommande.

Pour rappel, Grand Theft Auto VI sera présent dans un premier temps uniquement sur les consoles PS5 et Xbox Series S et X. Il arrivera (beaucoup) plus tard sur PC. Et il se murmure qu’une version Nintendo Switch 2 pourrait également voir le jour…

Pour le moment, aucun tarif n’a été annoncé par Rockstar Games. Mais nul doute que le prix de GTA 6 sera assez élevé. On parle d’un prix proche des 100€ pour ce jeu Triple A très très attendu. 

Vibrant collage of GTA characters and vehicles surrounding the central Grand Theft Auto logo. GTA 6 sera disponible la semaine prochaine en précommande

Rassurez-vous il ne reste plus que quelques jours à patienter : son prix de vente sera enfin connu le 25 juin prochain. A la même date, on devrait également apprendre un peu plus de détails sur le jeu et les différentes éditions et boîtes collector qui seront mises sur le marché.

A noter que la date de sortie officielle de GTA 6 est toujours planifiée  pour le 19 novembre 2026. D’après Strauss Zelnick, le PDG de Take Two Interactive, le jeu sera commercialisée à cette date à la fois en version dématérialisée et en version boîte.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 en boîte et en dématérialisé

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Sebastien 20682 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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