GTA 6 : la prochaine bande-annonce sera diffusée sur Netflix

Afin de faire patienter les gamers jusqu’à la sortie de GTA 6 prévue le 19 novembre prochain, Rockstar Games a prévu de diffuser une troisième bande-annonce du jeu.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Afin de faire patienter les gamers jusqu’à la sortie de GTA 6 prévue le 19 novembre prochain, Rockstar Games a prévu de diffuser une troisième bande-annonce du jeu. Une nouvelle qui devrait à priori ravir les joueurs, impatients de découvrir ce nouvel opus.

Sauf que voilà … la bande annonce sera diffusée dans un premier temps sur une plateforme payante : Netflix, et non pas sur une plateforme vidéo gratuite comme Youtube, Dailymoton et consorts.

En effet, Rockstar a décidé d’accorder la primeur de cette nouvelle bande-annonce au géant Netflix. Cela signifie que dans un premier temps seuls les abonnés payants de Netflix pourront découvrir la bande annonce qui inclura également des phases de gameplay. Sa sortie est prévue sur Netflix le 27 août 2026 à 21 heures . Une page de présentation est d’ailleurs déjà disponible sur la plateforme.

Six heures plus tard, Netflix perdra son exclusivité et la vidéo sera également diffusée sur la chaîne Youtube de Rockstar. Il sera alors possible de la visionner gratuitement à partir de 3 heures du matin le 28 août prochain.

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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