GTA 6 : la prochaine bande-annonce sera diffusée sur Netflix

Afin de faire patienter les gamers jusqu’à la sortie de GTA 6 prévue le 19 novembre prochain, Rockstar Games a prévu de diffuser une troisième bande-annonce du jeu.

Afin de faire patienter les gamers jusqu’à la sortie de GTA 6 prévue le 19 novembre prochain, Rockstar Games a prévu de diffuser une troisième bande-annonce du jeu. Une nouvelle qui devrait à priori ravir les joueurs, impatients de découvrir ce nouvel opus.

Sauf que voilà … la bande annonce sera diffusée dans un premier temps sur une plateforme payante : Netflix, et non pas sur une plateforme vidéo gratuite comme Youtube, Dailymoton et consorts.

En effet, Rockstar a décidé d’accorder la primeur de cette nouvelle bande-annonce au géant Netflix. Cela signifie que dans un premier temps seuls les abonnés payants de Netflix pourront découvrir la bande annonce qui inclura également des phases de gameplay. Sa sortie est prévue sur Netflix le 27 août 2026 à 21 heures . Une page de présentation est d’ailleurs déjà disponible sur la plateforme.

Six heures plus tard, Netflix perdra son exclusivité et la vidéo sera également diffusée sur la chaîne Youtube de Rockstar. Il sera alors possible de la visionner gratuitement à partir de 3 heures du matin le 28 août prochain.