Synology a présenté le FlashStation FS200T, c’est un NAS compact pensé pour les environnements professionnels qui ont besoin de stockage rapide et silencieux.

Synology a présenté le FlashStation FS200T, c’est un NAS compact pensé pour les environnements professionnels qui ont besoin de stockage rapide et silencieux. Avec ses dimensions réduites de 121 x 151 x 175 mm et un poids de 1,4 kg, il peut facilement trouver sa place dans un bureau ou un petit espace technique.

Ce modèle dispose de six emplacements pouvant accueillir des SSD au format 2,5 pouces. Synology le destine notamment au stockage de fichiers, à la sauvegarde, à la collaboration et à certains usages liés à la vidéo.

Sur le plan technique, le FS200T est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boostable à 2,7 GHz). Le NAS embarque 4 Go de mémoire DDR4 (non ECC) et cette quantité de RAM peut être étendue à 8 Go en cas de besoin (2 x 4 Go).

Au niveau de sa connectique, le FS200T est assez sobre puisqu’il propose simplement deux ports Ethernet : un RJ45 à 2,5 Gbps et un RJ45 à 1 Gbps, ainsi que deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

L’idée de Synology est simple : offrir un NAS compact, discret et performant, sans passer par des disques durs classiques (qui deviennent très coûteux en cette période de crise). Le souci c’est que les SSD au format 2,5 pouces sont de moins en moins répandus, les fabricants de SSD privilégient désormais majoritairement les modèles M.2. NVMe nettement plus compacts et nettement plus performants. Mais problème : le FS200T ne supporte pas les M.2. NVMe. Il faudra donc se contenter de SSD 2,5″ et si possible opter pour des modèles dûment recommandés par Synology.

Le FS200T s’adresse en priorité aux entreprises, studios ou professionnels qui veulent un stockage flash fiable et peu encombrant. Reste évidemment à connaître le prix de ce nouveau dispositif.