Synology corrige une vulnérabilité avec DSM 7.3.2 Update 1

Les NAS de marque Synology viennent de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le système d’exploitation DSM (pour Disk Station Manager) est en effet disponible depuis peu en version 7.3.2 Update 1.

Ce n’est pas une grosse mise à jour, mais plutôt une mise à niveau de routine puisqu’aucune nouvelle fonctionnalité ni aucune modification esthétique n’est à l’ordre du jour. La Release Note n’est pas très bavarde.

Par contre, si Synology publie DSM 7.3.2 Update 1 c’est pour une bonne raison ! C’est pour corriger une importante faille de sécurité qui a été découverte dans telnetd. Cette vulnérabilité référencée CVE-2026-24061 peut potentiellement permettre à un pirate de se connecter en tant que root.

Dans ces conditions, l’installation de la mise à jour est vivement recommandée. D’ailleurs Synology n’a pas traîné à déployer DSM 7.3.2 Update 1 ses ses NAS. Il suffit donc se télécharger la mise à jour directement depuis DSM.

Comment installer DSM 7.3.2 Update 1 sur son NAS ?

Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.3.2 Update vous avez deux possibilités :