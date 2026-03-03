Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM à 204€

Le mini pc MLLSE G1 est une machine compacte et performante. Elle est est équipée d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U qui embarque 6 coeurs et 16 threads et dont la fréquence peut atteindre 4 GHz.

Le mini pc MLLSE G1 est une machine compacte et performante. Elle est est équipée d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U qui embarque 6 coeurs et 16 threads et dont la fréquence peut atteindre 4 GHz. Sa puce graphique intégrée AMD Radeon Graphics fonctionne à 1800 MHz.

mini pc MLLSE G1 à 204,80€ sur Aliexpress.

L’engin dispose de mensurations réduites ce qui permet de le ranger facilement sur un bureau ou à proximité d’un téléviseur. Le mini pc mesure seulement 114 mm de long sur 106 mm de large et 44 mm d’épaisseur. Son poids est de 420 grammes.

La machine dispose de 16 Go de mémoire RAM DDR4 au format SODIMM et cette capacité peut être étendue à 32 Go grâce à la présence d’un second slot mémoire.

La partie stockage est assurée par un SSD M.2. SATA au format 2280 qui offre des débits de 533 Mo/s en lecture et de 457 Mo/s en écriture si l’on en croit les retours des clients. A noter qu’un deuxième emplacement M.2. (au format 2242 cette fois) est disponible afin d’installer un deuxième SSD M.2..

La connectique du MLLSE G1 se compose de : un port Ethernet RJ45 Gigabit, deux prises HDMI 2.0, deux ports USB 2.0 et un port USB TYpe situés à l’arrière, tandis que le bouton Power et deux ports USB 3.0 prennent place en façade.

Le fabricant précise que le mini pc supporte jusqu’à trois écrans en simultanée : deux via les ports HDMI 2.0 et un via le port USB Type C. Au niveau de la connexion sans fil, le MLSSE G1 propose du WIFI 5 et du Bluetooth 4.2.

Le mini pc MLLSE G1 s’affiche à 204,80€ sur Aliexpress. La livraison est gratuite. A noter que le mini pc est expédié depuis un entrepôt situé en France, il sera donc livré en quelques jours et sans taxes.