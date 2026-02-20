Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Le disque dur WD Elements 5 To est disponible à moins de 140€ sur le net. On connaît bien ce disque sur Bhmag puisqu’on l’a testé dans cet article.

Le disque dur WD Elements est un disque dur portable au format 2,5 pouces. Particulièrement compact, il ne mesure que 11 cm de long sur 8,2 mm de large et 2,1 cm d’épaisseur. Son poids n’excède pas 230 grammes.

Malgré ses mensurations réduites, le disque dur portable WD Elements offre une capacité de stockage de 5 To, ce qui est vraiment appréciable pour enrsegistrer toutes sortes de données: photos, vidéos, films, documents perso, etc…

On connaît bien ce disque dur sur Bhmag puisqu’on a eu l’occasion de le tester en détails dans cet article. Durant nos tests, on avait pu mesurer des débits de 136,07 Mo/s en lecture et de 124,72 Mo/s en écriture à l’aide de Crystal Disk Mark.

Des débits très bons pour un disques dur portable au format 2,5 pouces. Mais bien sûr si vous voulez quelque chose de plus rapide il va falloir monter en gamme et investir dans un SSD portable. Le prix ne sera pas le même, la quantité de stockage non plus.

Actuellement, le disque dur WD Elements 5 To est disponible à moins de 140€ sur le net.

