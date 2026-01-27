Soldes : le disque dur WD RED Plus de 12 To soldé à 278€ !

Belle surprise ! En pleine pénurie de mémoire, il est possible de dénicher le disque dur WD RED Plus de 12 To à prix intéressant durant les soldes.

Soldes : le disque dur WD RED Plus de 12 To est soldé à 278€ !

Belle surprise ! En pleine pénurie de mémoire vive et de mémoire flash et alors que le prix des disques durs ne cessent d’augmenter, il est possible de dénicher le disque dur WD RED Plus de 12 To à prix intéressant durant les soldes.

Pour information, le WD Red Plus est un disque dur à destination des NAS. Grâce à son firmware NASWare, il est optimisé tout spécialement pour fonctionner au sein d’un NAS.

Le disque dur WD RED Plus exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording). Le WD Red Plus de 12 To profite d’une interface SATA III. Il fonctionne à 7.200 tours par minute et il embarque 512 Mo de mémoire cache. Le fabricant annonce pour ce modèle des débits de 260 Mo/s en lecture et une endurance de 180 TBW.

Si vous manquez de place dans votre NAS ou si vous devez remplacer ou ajouter un HDD dans votre NAS, voilà une offre plutôt sympathique : le WD RED Plus 12 To est soldé à 278,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour ce disque dur de 12 To qui se négocie à plus de 300€ sur le site de Western Digital.