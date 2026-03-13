Ce vendredi 13 CDiscount vous offre 13€ de réduction

Pour célèbrer cette journée du vendredi 13, le site CDiscount offre aujourd’hui un code promo permettant de bénéficier de 13€ de réduction sur vos achats.

Pour célèbrer cette journée du vendredi 13, le site CDiscount offre aujourd’hui un code promo permettant de bénéficier de 13€ de réduction sur vos achats. Le code est valable sur l’ensemble du site CDiscount et sur toutes les commandes d’un montant minimum de 113€ d’achats

13€ de remise dès 113€ d’achats sur CDiscount via le code « TREFLE13 »

Les 13€ de remise sont valables uniquement aujourd’hui, vendredi 13, jusqu’à minuit.