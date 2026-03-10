Amazon casse le prix du SSD portable Crucial X10 durant ses ventes flash

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage. Il est possible en ce moment de se procurer le SSD portable Crucial X10 à bon prix durant les Ventes Flash de Printemps organisées par Amazon.

Bons Plans
par Sebastien 0

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage. Il est possible en ce moment de se procurer le SSD portable Crucial X10 à bon prix durant les Ventes Flash de Printemps organisées par Amazon.

Malgré la pénurie qui touche le secteur de la mémoire flash, et les hausses de prix qui en découlent (HDD, SSD, RAM) le Crucial X10 est proposé à un tarif intéressant en ce moment sur Amaazon.fr

Pour information, le Crucial X10 est un SSD portable qui mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur. Il pèse 32 grammes. Le SSD est équipé du contrôleur Silicon Motion SM2322 et d’une mémoire NAND Flash  G9 conçue par Micron.

Le Crucial X10 est conforme IP65. Il peut donc résiter à l’eau, à la poussière et à une chute de 3 mètres maximum.

Le SSD dispose d’un port USB Ttpe C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture. A noter que deux coloris sont proposés (noir ou bleu)

Amazon casse le prix du Crucial X10 durant ses ventes flash

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20544 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le prix des Fire TV Stick est en chute libre sur Amazon

Sebastien

Amazon casse le prix du SSD portable Crucial X10 durant ses ventes…

Jour J pour les Ventes Flash de Printemps sur Amazon !

Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM à 200€

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le prix des Fire TV Stick est en chute libre sur Amazon

Sebastien

Amazon casse le prix du SSD portable Crucial X10 durant ses ventes…

Jour J pour les Ventes Flash de Printemps sur Amazon !

Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM à 200€