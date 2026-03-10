Amazon casse le prix du Crucial X10 durant ses ventes flash

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage. Il est possible en ce moment de se procurer le SSD portable Crucial X10 à bon prix durant les Ventes Flash de Printemps organisées par Amazon.

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage. Il est possible en ce moment de se procurer le SSD portable Crucial X10 à bon prix durant les Ventes Flash de Printemps organisées par Amazon.

Malgré la pénurie qui touche le secteur de la mémoire flash, et les hausses de prix qui en découlent (HDD, SSD, RAM) le Crucial X10 est proposé à un tarif intéressant en ce moment sur Amaazon.fr

Pour information, le Crucial X10 est un SSD portable qui mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur. Il pèse 32 grammes. Le SSD est équipé du contrôleur Silicon Motion SM2322 et d’une mémoire NAND Flash G9 conçue par Micron.

Le Crucial X10 est conforme IP65. Il peut donc résiter à l’eau, à la poussière et à une chute de 3 mètres maximum.

Le SSD dispose d’un port USB Ttpe C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture. A noter que deux coloris sont proposés (noir ou bleu)