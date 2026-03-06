Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Si vous avez prévu de faire des achats sur CDiscount, sachez qu’en ce moment l’enseigne vous offre 15€ de réduction pour toute commande d’au moins 129€ d’achat

Bons Plans
par Sebastien 0

Si vous avez prévu de faire des achats sur CDiscount, sachez qu’en ce moment l’enseigne vous offre 15€ de réduction pour toute commande d’au moins 129€ d’achats. L’offre est intéressante. Elle est valable sur tous les produits vendus sur CDiscount (sauf exceptions).

Vous pouvez donc acheter ce que vous voulez tout en faisant de bonnes affaires. C’est particulièrement intéressant par exemple si vous aviez prévu d’acheter du matériel informatique (stockage, SSD, RAM, etc..), un ordinateur ou tout autre produit d’ailleurs qui vaut plus de 129€.

Pour profiter de cette promotion il est nécessaire de mentionner le code promo 15DES129 au moment de valider votre panier

  • 15€ de remise sur CDiscount dès 129€ d’achats avec le code 15DES129

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20537 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !