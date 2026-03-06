Un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 se prépare chez Seagate : le FireCuda X1070

Non content d’annoncer la sortie d’un gros disque dur de 44 To, Seagate s’apprête aussi à lancer une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe baptisée FireCuda X1070.

Disques SSD
par Sebastien 0

Il s’agit d’un SSD M.2. au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x  et qui embarque de la mémoire NAND Flash (de type TLC ou QLC ? ça n’est malheureusement pas précisé)

D’après notre confrère Guru3D, le SSD sera disponible prochainement. Il sera décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To et il offrira des taux de transferts pouvant atteindre 7.200 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture.

Voilà le détail des différents modèles :

  • FireCuda X1070 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture. (850/900K iOPS)
  • FireCuda X1070 2 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture. (900/1000K iOPS)
  • FireCuda X1070 4 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture. (900/900K iOPS)

Cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura plus d’informations au sujet de ce nouveau SSD ou dès qu’il sera officiellement annoncé par Seagate.

Sebastien 20537 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

