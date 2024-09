Seagate officialise le SSD FireCuda 530R

Le SSD FireCuda 530R (dont on a eu l’occasion de parler en mai dernier) commence à faire son apparition sur le site de Seagate. Pour rappel, le SSD en question est un modèle M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 4.0.

Il est animé par un contrôleur Phison E18 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Trois capacités sont proposées : 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les caracréristiques des trois modèles :

Seagate FireCuda 530R 1 To : 7400 Mo/s en lecture, 7000 Mo/s en écriture (1300K/1300K iOPS 4K)

7400 Mo/s en lecture, 7000 Mo/s en écriture (1300K/1300K iOPS 4K) Seagate FireCuda 530R 2 To : 7400 Mo/s en lecture, 6900 Mo/s en écriture (1300K/1300K iOPS 4K)

7400 Mo/s en lecture, 6900 Mo/s en écriture (1300K/1300K iOPS 4K) Seagate FireCuda 530R 4 To : 7400 Mo/s en lecture, 7800 Mo/s en écriture (1300K/1300K iOPS 4K)

Couvert par une garantie de cinq années, le FireCuda 530R est donné avec un MTBF de 1,8 millions d’heures. En terme d’endurance, les modèles 1, 2 et 4 To revendiquent respectivement une endurance de 110 TBW, 2400 TBW et 5050 TBW.

Le FireCuda 530R sera commercialisé en France à partir du 30 septembre. On peut d’ores et déjà précommander les SSD de 1 et 4 To à respectivement 120€ et 500€.

Les spécifications techniques du SSD sont détaillées dans ce fichier PDF.