Un nouveau SSD, le FireCuda 530R, devrait arriver bientôt

Après le FireCuda 530 lancé en juin 2021, Seagate devrait dévoiler prochainement une version légèrement boostée de ce fameux SSD qui portera le doux nom de FireCuda 530R.

Le FireCuda 530R sera une fois encore un SSD M.2. PCIe 4.0 animé par un contrôleur Phison PS5018-E18 et équipé de mémoire NAND Flash 3D TLC.

Décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To, le FireCuda 530R sera compatible avec la technologie Microsoft DirectStorage. Il offrira des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture tandis que son endurance devrait atteindre jusqu’à 5050 TBW.

Pour l’instant, le SSD Seagate FireCuda 530R n’est pas encore officiel. Il devrait toutefois être annoncé prochainement par le fabricant. On aura sûrement l’occasion d’en reparler dans quelques jours quand on aura un peu plus d’informations à se mettre sous la dent d’ici là.