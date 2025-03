Seagate lance un SSD portable à l'effigie de Genshin Impact

Avec son nouveau SSD portable, Seagate s’adresse aux gamers et en particulier à ceux qui apprécient le titre Genshin Impact.

Avec son nouveau SSD portable, Seagate s’adresse aux gamers et en particulier à ceux qui apprécient le titre Genshin Impact. En effet, le fabricant vient de sortir un SSD en édition limitée qui est aux couleurs du jeu. Le design semble plutôt réussi. On peut y apercevoir Cyno, le général Mahamatra de l’Académie de Sumeru.

Pour en revenir au SSD portable en lui même, celui-ci mesure 11 x 50 x 96 mm et pèse 65 grammes. A noter qu’un éclairage LED permet d’éclairer l’avant du SSD.

Le SSD offre une capacité de stockage de 1 To ce qui devrait permettre de stocker plusieurs jeux ou même diverses autres données. En effet, bien que le constructeur le destine principalement à un usage gaming, il pourra convenir pour le stockage de n’importe quel type de fichiers et il pourra se connecter à peu près n’importe où grâce à sa connectique USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

Le SSD Seagate Genshin Impact de 1 To est annoncé aux Etats-Unis au tarif de 139,99 dollars. Pour l’instant son prix en France n’a pas été communiqué. Cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura plus d’informations à ce sujet.

Pour information sachez que le SSD est fourni avec un câble USB C de 45 cm et un guide d’installation rapide. Il est couvert par une garantie de trois ans et Seagate offre avec le SSD un accès durant trois ans à un service de récupération de données.