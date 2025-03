Microsoft Office et Windows 11 à prix déglingooooooo !

C’est le moment d’améliorer votre productivité sans vous ruiner ! Actuelement, les licences à vie de Microsoft Office et Windows 11 sont à prix réduits.

C’est le moment d’améliorer votre productivité sans vous ruiner ! Actuelement, les licences à vie de Microsoft Office et Windows 11 sont à prix réduits. Pour Windows 11, les prix démarrent à 10 balles (en fonction du nombre de licences souhaitées) durant les ventes flash de Godeal24.

Que ce soit pour travailler, étudiier ou jouer, ces outils vous aideront à rester efficace et à maximiser les performances de votre PC. Aujourd’hui, vous pouvez acquérir une licence à vie de Microsoft Office Professional 2021 pour seulement 35,74€ (au lieu de 249€ prix public chez Microsoft). Cette licence comprend un accès à vie à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher, Access.

De son côté, MS Office Professional 2016 est également disponible à un excellent tarif puisqu’il ne coûte que 15,29€ et toujours avec une licence à vie, ce qui est idéal pour les petits budgets. N’oubliez pas d’appliquer le code promo spécial « GG62 » lors de votre achat.

Vous pouvez également obtenir une licence à vie de Windows 11 Professionnel au tarif de 13,55€ seulement (au lieu de 199€ prix public) et ainsi mettre à niveau votre PC avec des outils de sécurité et de productivité avancés.

Windows 10 arrive officiellement en fin de vie en octobre 2025, c’est donc l’occasion idéale de passer au dernier système d’exploitation de Microsoft pour un prix avantageux. Avec une interface élégante, une intégration de l’IA et des outils multitâches améliorés, Windows 11 est un système d’exploitation qui offre une avalanche de nouveautés et de fonctionnalités. Pour les développeurs, Copilot peut même générer des extraits de code et s’intégrer de manière transparente à des plateformes comme GitHub, ce qui en fait un outil précieux pour les professionnels comme pour les étudiants.

Godeal24 est partenaire de Bhmag depuis de nombreuses années. C’est un site fiable qui détient une excellente note de 98% sur TrustPilot. Grâce à lui, vous pouvez faire de chouettes économies sur l’achats de licences logicielles. Il permet d’acquérir à prix discount des licences de Windows et de Microsoft Office.

Non seulement les tarifs sont attractifs mais en plus la livraison est gratuite et rapide puisque les licences sont envoyées directement par mail dès vous passez commande sur Godeal24. A noter qu’en cas de soucis, le support technique est disponible H24 pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez contacter Godeal24 à cette adresse en cas de besoins : service@godeal24.com