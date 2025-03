Mauvaise nouvelle pour les fans de la saga The Witcher, The Witcher 4 ne verra le jour ni en 2025 ni en 2026, mais plutôt dans le courant de l’année 2027.

Finalement The Witcher 4 ne sortira pas avant 2027

Pour rappel, The Witcher 4 a été annoncé pour la première fois en 2022 par le studio et son développement a débuté en novembre 2024. Et c’est en décembre dernier qu’une première bande annonce du jeu a été diffusée.

Depuis la sortie de la bande annonce, de nombreux joueurs ont été hypés par ce nouvel opus qui s’annonce plus que promotteur. Malheureusement les gamers vont devoir se montrer très patients puisque le jeu ne sortira pas avant plusieurs années. Au mieux on peut l’espérer arriver au cours de l’année 2027, si bien sûr il n’y a pas de changements ni de délais supplémentaires d’ici là…