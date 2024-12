The Witcher 4 a droit à une première bande annonce

Après avoir récemment mis en ligne la mise à jour 2.2 de CyberPunk 2077, CD Projekt Red dévoile à présent la première bande annonce de The Witcher 4. Un site web a même été mis en ligne pour l’occasion afin de présenter ce nouvel opus.

On peut y découvrir que « The Witcher IV est un RPG en mode solo en monde ouvert de CD PROJEKT RED. Au début d’une nouvelle saga, les joueurs incarnent Ciri et se lancent dans un voyage à travers un monde de dark-fantasy brutal. Propulsé par l’Unreal Engine 5, ce jeu se veut le plus immersif et le plus ambitieux des jeux Witcher en monde ouvert à ce jour ».

Voilà la fameuse bande annonce :