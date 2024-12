Une nnouvelle mise à jour, la 2.2, est disponible en téléchargement pour CyberPunk 2077 et Phantom City. Il s’agit très certainement de la dernière mise à niveau.

CDProjekt Red dévoile une grosse (et ultime ?) mise à jour 2.2 pour CyberPunk 2077

Une nnouvelle mise à jour, la 2.2, est disponible en téléchargement pour CyberPunk 2077 et Phantom City. Il s’agit très certainement de la dernière mise à niveau pour ce jeu sorti il y a quatre ans et qui a franchi récemment le cap des 30 millions d’exemplaires vendus. Les développeurs de CD Projekt Red vont en effet se concenter sur The Witcher dont le 4ème opus est entré en phase de développement.

La mise à jour 2.2 apporte une centaine de nouvelles options pour personnaliser le personnage de V, la compatibilité CrystalCoat pour personnaliser les véhicules, un mode photo remanié, de nouvelles options de caméra, etc…

Voilà liste complètes des changements et nouveautés annoncés par CDProjekt Red :

Nouvelles fonctionnalités

Initialement réservée aux véhicules Rayfield, la technologie CrystalCoat de la marque a désormais été adoptée par d’autres constructeurs. Vous pouvez désormais l’appliquer sur la carrosserie des véhicules de marque Herrera, Mizutani, Quadra et Villefort. Conseil de pro : utilisez le CrystalCoat pour tromper la police et réduire votre niveau de recherche du NCPD !

Kiroshi présente TWINTONE ! Alors que la technologie CrystalCoat continue de gagner en popularité, TWINTONE fait passer votre carrosserie à la vitesse supérieure. Il vous suffit de scanner une voiture avec vos optiques Kiroshi, de basculer vers l’onglet TWINTONE et de sauvegarder sa palette de couleurs pour seulement quelques eddies. Vous pourrez ensuite la retrouver dans la base de données TWINTONE, accessible depuis le menu CrystalCoat. Vous y trouverez également des palettes de couleurs génériques pour tous les véhicules compatibles CrystalCoat ainsi que des palettes uniques, réservées aux modèles sur lesquels elles ont été scannées. Veuillez noter que la duplication de palettes de couleurs n’est pas autorisée pour les véhicules associés à des quêtes, appartenant au NCPD ou incompatibles avec la technologie CrystalCoat.

Tous les véhicules compatibles CrystalCoat et TWINTONE sont signalés par une icône de bombe de peinture sur Autofixer.

Les dix véhicules les plus en vogue dans les rues de Night City sont désormais disponibles à l’achat sur Autofixer :

Mizutani Shion MZ1

Mizutani Shion Targa MZT

Thorton Galena GA32t

Thorton Colby CST40

Archer Quartz EC-L r275

Quadra Type-66 640 TS

Quadra Type-66 680 TS

Mizutani Hozuki MH2

Villefort Deleon V410-S Coupe (Phantom Liberty uniquement)

Mahir Supron FS3-T (Phantom Liberty uniquement)

À l’issue de l’acte 1, Johnny pourra désormais apparaître sur le siège passager pendant que V est au volant pour faire des commentaires et réagir à ce qu’il voit.