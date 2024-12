Un nouveau SSD M.2. PCie 5.0 chez PNY : le CS2150

PNY agrandit sa gamme de SSD avec un nouveau modèle qui porte le petit nom de CS2150. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui est équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le type de contrôleur utilisé n’est malheureusement pas précise.

On sait par contre que le CS2150 est décliné en deux capacités de stockage (1 To et 2 To) et qu’il est compatible Microsoft DirectStorage afin d’améliorer les temps de chargement dans les jeux.

Voilà les débits proposés par le PNY CS2150 :

CS2150 1 To : 10.200 Mo/s en lecture, 8.300 Mo/s en écriture

10.200 Mo/s en lecture, 8.300 Mo/s en écriture CS2150 2 To : 10.300 Mo/s en lecture, 8.600 Mo/s en écriture

Les SSD CS2150 de PNY sont couverts par une garantie de cinq ans et ils offrent un MTBF de 1,5 millions d’heures. Ils sont sont annoncés aux Etats-Unis aux tarifs de 103,99$ (1 To) et 1878,99$ (2 To)