Un SSD PCIe 4.0 d'entrée de gamme Team Group : le NV5000 !

Un SSD PCIe 4.0 d’entrée de gamme chez Team Group : le NV5000 !

Le NV5000 est le nouveau SSD du fabicant Team Group. C’est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x

Disques SSD
par Sebastien
0

Le NV5000 est le nouveau SSD du fabicant Team Group. C’est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il est équipé d’un dissipateur thermique ultra mince en graphène.

Le SSD est décliné en deux versions : 1 To et 2 To qui offrent les caractéristiques suivantes :

  • NV5000 1 To : 4.500 Mo/s en lecture, 1.900 Mo/s en écriture
  • NV5000 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

Comme vous pouvez le constater ce n’est pas bête de course, loin de là… Ses performances n’ont rien d’exceptionnel et on peut même dire qu’ils sont plus que faiblards pour un SSD M.2. PCIe 4.0. Espérons que cela se ressente au niveau tarifaire…

Pour information, les Team Group NV5000 de 1 et 2 To offrent respectivement une endurance de 320 TBW et 640 TBW. Leur MTBF atteint 2 millions d’heures tandis que leur garantie est de trois ans.

