Un appareil pour cloner des SSD M.2. NVMe, même sans PC !

Un appareil pratique pour cloner des SSD M.2. NVMe, même sans PC !

Le fabricant Sandberg propose un nouveau dispositif de stockage plutôt intéressant. C’est un dock usb qui peut accueillir simultanement deux SSD M.2. NVMe.

Le fabricant Sandberg propose un nouveau dispositif de stockage plutôt intéressant. C’est un dock usb qui peut accueillir simultanément deux SSD M.2. NVMe. Les SSD se placent à la verticale dans les fentes prévues à cet effet. Les SSD sont reconnus directement par l’ordinateur et il est possible de copier et transférer des données.

Mais son principal avantage est de simplifier la sauvegarde et le clonage entre deux SSD M2. NVMe. Le premier SSD se place en source, le deuxième en destination. Le clonage peut se faire soit depuis un PC, soit directement depuis le dock de façon autonome. Pour cela il suffit d’appuyer sur le bouton « Clone »pour démarrer automatiquement le clonage des SSD. A noter que des voyants (25%, 50%, 75% et 100%) permettent de visualiser l’avancement du clonage. 

Un appareil qui semble donc plutôt sympa et qui devrait intéresser les bidouilleurs et les réparateurs de PC qui pourront facilement sauvegarder ou cloner le SSD M.2. NVMe de leurs clients. Le transfert de données peut d’ailleurs se faire rapidement puisque le dock est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps)

Seul ombre au tableau : son prix semble à priori un peu élevé. Comptez en effet 77,99€ pour acquérir l’appareil.

Source Sandberg
