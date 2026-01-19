Lexar TouchLock : un SSD portable sécurisé (NFC + AES)

Lexar vient de dévoiler un nouveau SSD portable : le TouchLock, qui offre la particularité d’être doublement sécurisé : via NFC et par chiffrement AES 128-bit.

L’accès aux données est automatiquement verrouillé, le SSD est utilisable seulement quand l’utilisateur s’est authentifié. Il suffit pour cela d’approcher son téléphone à proximité du SSD pour le déverrouiller.

Le Lexar TouchLock est un SSD plutôt compact. Il mesure 85,6 mm x 53 mm x 7 mm et pèse 40 grammes. Il se connecte à un ordinateur (PC/MAC) ou un terminal mobile (smartphone/tablette) via son port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). L’engin peut d’ailleurs être aimanté au dos d’un iPhone grâce à sa compatibilité MagSafe.

En terme de débits, le TouchLock n’est pas une bête de course. En effet, il offre des taux de transfert de 450 Mo/s en lecture et de 420 Mo/s en écriture d’après le constructeur, ce qui est tout de même assez faible en 2026 en comparaison de ce que propose les SSD portables équipés de port USB 3.2 Gen2 et USB 3.2 Gen2x2.

Le TouchLock offre toutefois l’avantage d’être assez accessible puisque le modèle 512 Go coûte 69,99€ et la version 1 To : 119,99€.

A noter que le SSD peut résister aux chutes jusqu’à 2 mètres. Il est compatible avec l’application LEXAR App qui permet de sauvegarder automatiquement les photos et vidéos sur iOS et Android.