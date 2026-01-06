OWC lance le Envoy Ultra : un SSD portable à 6.000 Mo/s

Le fabricant OWC vient de dévoiler un nouveau SSD portable qui porte le nom de Envoy Ultra. C’est un stockage très rapide qui dispose d’un port USB Type C.

Le fabricant OWC vient de dévoiler un nouveau SSD portable qui porte le nom de Envoy Ultra. C’est un stockage très rapide qui dispose d’un port USB Type C qui répond aux nomes USB4 (jusqu’à 40 Gbps) et Thunderbolt 5 (jusqu’à 80 Gbps), tout en étant rétro compatible Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4.

Lorsqu’il est utilisé sur une machine supportant la norme Thunderbolt 5, l’Envoy Ultra délivre tout son potentiel et offre des taux de transferts qui peuvent atteindre plus de 6.000 Mo/s.

Malheureusement, si la machine supporte une version antérieure de Thundebolt les vitesses sont réduites et atteignent jusqu’à 3.800 Mo/s en Thunderbolt 4 et jusqu’à 2.800 Mo/s en Thunderbolt 3. Via une interface USB le fabricant promet des débits de 3.800 Mo/s.

L’Envoy Ultra est un SSD portable qui mesure 13 cm de long sur 7,5 de large et qui offre une épaisseur de 2 cm. Son poids est de 341 grammes.

Vu ses dimensions, son poids et les débits élevés qu’il propose, l’Envoy Ultra est une solution de stockage parfaite pour les photographes et les vidéastes un peu baroudeur qui souhaitent transporter leurs données en déplacement.

Le stockage ne devrait pas être un problème pour les utilisateurs puisque l’appareil est disponible en trois capacités sur le site du fabricant : 2 To, 4 To et 8 To. Par contre attention les tarif sont assez élevés puisqu’il faut débourser respectivement 450€, 650€ et 1873€ pour se procurer ce SSD.